Су ресурстары және ирригация вице-министрі жаңадан тағайындалды
Үкіметтің баспасөз қызметінің ақпаратына сүйенсек, бұл қызметке Талғат Момышев келді.
"Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен Талғат Амангелдіұлы Момышев су ресурстары және ирригация вице-министрі қызметіне тағайындалды",- делінген ақпаратта.
Талғат Момышев 1968 жылы Ақмола облысында дүниеге келген. Жамбыл гидромелиорациялық-құрылыс институтын, Алматы экономика және статистика институтын бітірген. Еңбек жолын 1990 жылы бастаған. Әр жылдары коммерциялық құрылымдарда жұмыс істеп, сауда саласында кәсіпкерлікпен айналысқан.
1997–1998 жылдары Жамбыл облыстық стандарттау және метрология орталығында стандарттау бөлімінің бастығы, директордың орынбасары қызметтерін атқарды. 1998–2000 жылдары Жамбыл облысы әкімі аппаратында жалпы бөлімнің аға референті, Инвестициялар және сыртқы экономикалық байланыстар комитетінің төрағасы болды.
2000–2010 жылдары Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінде жұмыс істеді. 2010–2014 жылдары – Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы қызметтерін атқарды.
2014–2021 жылдары Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Экологиялық реттеу, бақылау және мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінде, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінде; Жамбыл облысы әкімінің орынбасары; Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінде жауапты хатшы және аппарат басшысы болып қызмет етті.
2021–2023 жылдары – Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі. 2023–2024 жылдары – Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің "Ұлттық аккредитация орталығы" РМК бас директоры.
2024 жылғы шілдеден бастап қазіргі уақытқа дейін Еуразиялық экономикалық комиссияның Техникалық реттеу және аккредитация департаментінің директоры қызметін атқарып келеді.