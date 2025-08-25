#Қазақстан
Қоғам

Павлодарда көпқабатты тұрғын үйден құлаған әйел мерт болды

Павлодарда көпқабатты тұрғын үйден құлаған әйел мерт болды
Павлодарда көпқабатты тұрғын үйден құлаған әйел қаза тапты. Жазатайым оқиға түнде болды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.

24 тамызда сағат 22:06-да облыстық жедел жәрдем станциясына Назарбаев даңғылында тұрған көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен адам құлағаны туралы хабарлама келіп түсті. 

Мекенжайға жеткен дәрігерлер шамамен 30-35 жастағы әйелдің жан тапсырғанын тіркеді.

Ол биіктен құлап, ауыр жарақаттар алған.

Еске салайық, бұған дейін Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап қаза тапқанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
