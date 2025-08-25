Павлодарда көпқабатты тұрғын үйден құлаған әйел мерт болды
Сурет: pixabay
Павлодарда көпқабатты тұрғын үйден құлаған әйел қаза тапты. Жазатайым оқиға түнде болды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
24 тамызда сағат 22:06-да облыстық жедел жәрдем станциясына Назарбаев даңғылында тұрған көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен адам құлағаны туралы хабарлама келіп түсті.
Мекенжайға жеткен дәрігерлер шамамен 30-35 жастағы әйелдің жан тапсырғанын тіркеді.
Ол биіктен құлап, ауыр жарақаттар алған.
Еске салайық, бұған дейін Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап қаза тапқанын хабарлаған едік.
