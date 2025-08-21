Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап қаза тапты
Сурет: Zakon.kz
Павлодарда 40 жастағы ер адам биіктен құлап мерт болды, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
Облыстық жедел жәрдем станциясының мәліметінше, шақырту сағат 05:17-де келіп түсті.
Ладожская көшесінде тұрған көпқабатты тұрғын үйден құлап, көз жұмды.
Ол 1985 жылы туған ер адам өмірге сәйкес келмейтін жарақаттар алды.
Еске салайық, бұған дейін Екібастұзда кен орнында биіктен құлаған жұмысшы жарақат алғанын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript