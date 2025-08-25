Иордания Королі Өзбекстанға барды
Өзбекстан Республикасы Президенті Шавкат Мирзиеевтің шақыруымен Иордания Хашимиттік Корольдігінің Королі Абдалла II ибн әл-Хусейн 25 тамызда мемлекеттік сапармен Өзбекстанға барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Самарқан қаласының әуежайында Иордания Королін Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев қарсы алды, деп мәлімдеді президенттің баспасөз қызметі. Мейманның құрметіне екі елдің мемлекеттік тулары көтеріліп, құрмет қарауылы сап түзеді.
Салтанатты рәсімде ұлттық әндер мен билер орындалды.
"Сапардың негізгі іс-шаралары 26 тамызға жоспарланған", - делінген хабарламада.
25 тамыз күні мемлекет басшылары көне Самарқанның көрікті жерлерін бірге аралайды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Иордания Королі Абдалла II ибн әл-Хусейн 2025 жылғы 26-27 тамыз аралығында Қазақстанға ресми сапармен келетінін жазған едік.
