Тоқаев Иордания Королін Астана әуежайында күтіп алды
Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн Астанаға сапармен келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королін Астана әуежайынан қарсы алды.
Ертең мемлекеттер басшылары келіссөз жүргізіп, Қазақстан-Иордания бизнес форумына қатысады.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 26-27 тамыз күндері Қазақстанға Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн ресми сапармен келетінін жазған едік.
Астанаға сапар барысында сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Иордания ынтымақтастығын одан әрі нығайту мақсатында жоғары деңгейдегі келіссөздер өтеді.
