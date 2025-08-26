#Қазақстан
Қоғам

Тоқаев Иордания Королін Астана әуежайында күтіп алды

Тоқаев Иордания Королін Астана әуежайында күтіп алды
26.08.2025 19:06
Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн Астанаға сапармен келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Иордания Королін Астана әуежайынан қарсы алды.

Ертең мемлекеттер басшылары келіссөз жүргізіп, Қазақстан-Иордания бизнес форумына қатысады.

Сурет: akorda.kz

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 26-27 тамыз күндері Қазақстанға Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн ресми сапармен келетінін жазған едік.

Астанаға сапар барысында сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Иордания ынтымақтастығын одан әрі нығайту мақсатында жоғары деңгейдегі келіссөздер өтеді.

Айдос Қали
