Оқиғалар

Қазақстанға Иордания Королі келеді

Қазақстанға Иордания Королі келеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.08.2025 10:28
Қазақстанға Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

"Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 26-27 тамыз күндері Қазақстанға Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн ресми сапармен келеді", - делінген хабарламада.

Астанаға сапар барысында сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Иордания ынтымақтастығын одан әрі нығайту мақсатында жоғары деңгейдегі келіссөздер өтеді.

Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапармен барған еді.

Айдос Қали
