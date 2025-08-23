Қазақстанға Иордания Королі келеді
Сурет: akorda.kz
Қазақстанға Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен 26-27 тамыз күндері Қазақстанға Иордания Королі II Абдалла бен әл-Хусейн ресми сапармен келеді", - делінген хабарламада.
Астанаға сапар барысында сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Иордания ынтымақтастығын одан әрі нығайту мақсатында жоғары деңгейдегі келіссөздер өтеді.
Еске салайық, бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапармен барған еді.
