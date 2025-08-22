Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары аяқталды
Ақорданың хабарлауынша, халықаралық Манас әуежайынан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Қырғызстан президенті Садыр Жапаров құрметпен шығарып салды.
Сурет: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Қырғызстанға 2025 жылы 21 тамызда келіп жетті. Мемлекет басшысын әуежайдан Садыр Жапаровтың өзі қарсы алды.
Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты.
Кейіннен Қазақстан мен Қырғызстан мемлекеттері басшыларының Бірлескен мәлімдемесі қабылданды.
Президент Садыр Жапаровты "Алтын Қыран" орденімен марапаттады.
Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров баспасөз брифингін өткізді.
Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанның бірқатар мемлекет және қоғам қайраткерін марапаттады.
Сондай-ақ Тоқаев пен Жапаров "Достықтың алтын көпірі" ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты.
Мемлекет басшысы Кемел Тоқаев атындағы № 33 мектеп-гимназияға барды.