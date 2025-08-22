#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.34
623.05
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.34
623.05
6.65
Саясат

Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары аяқталды

Тоқаев, Қырғыз Республикасы, ресми сапары , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.08.2025 19:38 Сурет: Ақорда
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, халықаралық Манас әуежайынан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Қырғызстан президенті Садыр Жапаров құрметпен шығарып салды.

Сурет: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев ресми сапармен Қырғызстанға 2025 жылы 21 тамызда келіп жетті. Мемлекет басшысын әуежайдан Садыр Жапаровтың өзі қарсы алды.

Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров Қазақстан мен Қырғызстан Жоғары мемлекетаралық кеңесінің отырысына қатысты.

Кейіннен Қазақстан мен Қырғызстан мемлекеттері басшыларының Бірлескен мәлімдемесі қабылданды.

Президент Садыр Жапаровты "Алтын Қыран" орденімен марапаттады.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Садыр Жапаров баспасөз брифингін өткізді.

Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанның бірқатар мемлекет және қоғам қайраткерін марапаттады.

Сондай-ақ Тоқаев пен Жапаров "Достықтың алтын көпірі" ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты.

Мемлекет басшысы Кемел Тоқаев атындағы № 33 мектеп-гимназияға барды.


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы №33 мектеп-гимназияға барды
Саясат
18:01, Бүгін
Мемлекет басшысы Бішкектегі Кемел Тоқаев атындағы №33 мектеп-гимназияға барды
Тоқаев пен Жапаров "Достықтың алтын көпірі" ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты
Саясат
17:28, Бүгін
Тоқаев пен Жапаров "Достықтың алтын көпірі" ескерткішінің ашылу рәсіміне қатысты
Қасым-Жомарт Тоқаев Танзила Нарбаеваны II дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Саясат
17:51, 18 тамыз 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Танзила Нарбаеваны II дәрежелі "Достық" орденімен марапаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: