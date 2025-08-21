#Қазақстан
Оқиғалар

Қырғыз Республикасына барған Тоқаевты Жапаров өзі күтіп алды

Тоқаев Қырғыз Республикасына ресми сапармен барды, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.08.2025 18:03 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғыз Республикасына ресми сапармен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекет басшысын Манас халықаралық әуежайында Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров қарсы алды.

Ертең президенттер келіссөз жүргізіп, Қазақстан мен Қырғызстанның Жоғары мемлекетаралық кеңесінің жетінші отырысына қатысады.

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Президент Садыр Жапаровтың шақыруымен Қырғыз Республикасына ресми сапармен баратынын хабарлаған едік.

Айдос Қали
