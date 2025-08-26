Өлім жазасына кесілген қазақстандық бостандыққа шығады
Облыстық Қылмыстық-атқару жүйесі департаменті (ҚАЖД) мәлімдегендей, 49 жастағы сотталған адам шамамен 25 жылын өтеді.
Ведомство мәліметінше, көп жыл бұрын ол досымен бірге әскери бөлімде отбасылық жағдайға байланысты берілген 10 күндік демалыс кезінде бірнеше ауыр қылмыстар жасаған.
"Демалыс аяқталғанда, ол оралмауға шешім қабылдаған. Үнемі мас күйде болып, күн сайын ауыр қылмыстарға барған – кәмелетке толмағандарды зорлаудан бастап адам өлтіруге дейін. Медициналық сараптама оның саналы екенін анықтады", – деді ведомство.
Ер адамды өлім жазасына кескен. Кейіннен Қазақстан Жоғарғы Сотының шешімімен өлім жазасы 25 жылға бас бостандығынан айыруға ауыстырылды.
Сотталған адамның отбасы одан толықтай бас тартқан, осы жылдар ішінде ешкім хат жазбаған, қоңырау шалмаған. Бостандыққа шығуға жақындаған кезде ол моральдық тұрғыда дайын еместігін көрсетті, уайымға салынды: психологпен сөйлескенде, қазіргі қоғамда қалай өмір сүретінін білмейтінін айтты, өйткені оның ойынша түрмеден тыс өмір фантастика сияқты көрінеді.
"Келесі жылы сотталған адамның босату мерзімі келеді, сондықтан біз қазірден бастап оның дайындық жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Отбасы одан бас тартқан, және баратын еш жері жоқ. Әлеуметтік бейімдеу орталықтарының бірі қажетті құжаттар болған жағдайда оны бір жылға қабылдауға дайын екенін айтты. Біздің мақсатымыз – тек жазаны орындау ғана емес, адамға қадірлі өмірге оралуға мүмкіндік беру", – деді сотталғандармен тәрбиелік және әлеуметтік-психологиялық жұмыс жөніндегі бөлім басшысы Жанат Қожин.
Оның айтуынша, бостандыққа дайындау жұмысына психологтық көмек көрсету, қажетті құжаттарды рәсімдеу және әлеуметтік бейімдеу орталықтарымен өзара әрекеттесу кіреді.
