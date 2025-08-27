#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Қоғам

Қазақстанда Ресей рубліне сұраныс төмендеді

Қазақстанда Ресей рубліне сұраныс төмендеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 19:20 Сурет: pixabay
Шілде айында айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасының сату көлемі қалай өзгергені белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz

Бірінші кредиттік бюро мәліметінше, шілдеде Қазақстандағы айырбастау орындарында қолма-қол Ресей рублінің таза сатылымы теріс көрсеткішке (-53,2 млрд теңге) жетті. Бұл айырбастау пунктері бір ай ішінде халықтан сатқанына қарағанда көбірек рубль сатып алғанын білдіреді.

"Сонымен қатар айырбастау орындары клиенттерінің рубльге деген таза сұранысы жаңа антирекорд орнатты. Бұл көрсеткіш сегіз ай қатарынан теріс болып отыр. Осы уақыт аралығында рубль де қатарынан сегізінші ай күшейіп келеді", - делінген Бюро хабарламасында.

Айта кетейік, шілде айында рубльдің орташа айырбас бағамы 6,71 теңге болып, 2,6% өсті.

Сонымен бірге доллардың нетто-сатылымы 120,8 млрд теңгеге жетті, бұл алдыңғы аймен салыстырғанда шамамен 10% көп. Ал еуро сатылымы 5,7 млрд теңге болды. Бұл маусымдағы төмен базаға қарағанда бес есе жоғары, бірақ рекордтық көрсеткіштен алыс, деп толықтырды бюро.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қостанайда денсаулық сақтау басқармасының экс-басшысы, бас дәрігер және кәсіпкер қамауға алынды
Қоғам
19:53, Бүгін
Қостанайда денсаулық сақтау басқармасының экс-басшысы, бас дәрігер және кәсіпкер қамауға алынды
Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды
Қоғам
19:50, Бүгін
Қазақстанның ұлттық экономика вице-министрі тағайындалды
Ақтөбеде жүйелі түрде құқық бұзушылықтар жасаған жеке кәсіпкер жауапқа тартылды
Қоғам
19:34, Бүгін
Ақтөбеде жүйелі түрде құқық бұзушылықтар жасаған жеке кәсіпкер жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: