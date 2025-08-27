#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Астанада экс-қызметкер компаниядан қомақты қаржы жымқырған

Астанада экс-қызметкер компаниядан қомақты қаржы жымқырған, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.08.2025 20:22 Сурет: Zakon.kz
Полицейлер ірі көлемдегі қаржы жымқырды деген күдікпен 28 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бұған дейін компаниялардың бірінде сату жөніндегі менеджер болып жұмыс істеген және корпоративтік аккаунтты пайдалану мүмкіндігі болған.

Жұмыстан кеткеннен кейін екі ай өткен соң оның Kaspi Pay жүйесіне қолжетімділігі тоқтатылмағаны белгілі болды. Осыны пайдаланған күдікті бірнеше ай бойы компания қаражатын өз шоттарына аударып отырған.

Компанияға келтірілген жалпы шығын - 14 миллион теңге. Ұрланған қаражатты ол жеке қажетіне жұмсаған.

Қазіргі уақытта күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда Конституция күнінде қайда баруға болады
Қоғам
22:04, Бүгін
Алматыда Конституция күнінде қайда баруға болады
Алматыда Тілендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
Қоғам
21:47, Бүгін
Алматыда Тілендиев көшесінің бір бөлігі түнде жабылады
Алматы полициясы іздеуде жүрген тоғыз адамды қолға түсірді
Қоғам
21:16, Бүгін
Алматы полициясы іздеуде жүрген тоғыз адамды қолға түсірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: