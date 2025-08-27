#Қазақстан
Қоғам

Алматы полициясы іздеуде жүрген тоғыз адамды қолға түсірді

Алматыда полиция бір тәулікте бірнеше қылмысты әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда 26 тамыздан бастап республикалық "Құқықтық тәртіп" жедел-алдын алу іс-шарасы басталды.

Іс-шараның алғашқы күні-ақ полицейлер "ізін суытпай" 24 қылмыстың бетін ашты.

"Әшкереленген құқық бұзушылықтардың қатарында ұрлық пен алаяқтық, есірткі мен қаруды заңсыз сақтау, сондай-ақ мас күйінде көлік жүргізу деректері бар", - делінген хабарламада.

Сонымен бірге тәртіп сақшылары бұрын жасалған 14 қылмысты ашып, іздеуде жүрген тоғыз адамды қолға түсірді. "Нелегал" санатында есепте тұрған 13 адам да анықталды.

"Құқықтық тәртіп" жедел-алдын алу іс-шарасы 28 тамызға дейін жалғасады.

Айдос Қали
