#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Қызылорда облысының Шиелі ауданында "Оқушылар үйі мен өнер мектебі" ашылды

Қызылорда облысының Шиелі ауданында &quot;Оқушылар үйі мен өнер мектебі&quot; ашылды , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 12:52 Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі
Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен Қазақстан Республикасының Конституция күні мен Білім күніне орай Шиелі ауданында 200 орындық "Оқушылар үйі" мен 50 орындық "Өнер мектебі" ашылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Салтанатты басқосуға Парламент Сенаты мен Мәжілісінің депутаттары Наурызбай Байқадамов, Руслан Рүстемов, Мұрат Әбенов, Мұрат Ергешбаев, облыс прокуроры Ризабек Ожаров пен зиялы қауым өкілдері қатысты.

Аймақ басшысы аудан тұрғындарын құттықтап, атқарылған жұмыстарға тоқталды.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

"Биыл ел тәуелсіздігінің берік тұғыры, зайырлы егемендігіміздің негізі саналатын Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл толды. Өңірімізде президентіміздің тапсырмасын орындауға, жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беруге бағытталған жүйелі жұмыс атқарылуда. Бүгін өздеріңізбен жаңа оқу жылы қарсаңында шежірелі Шиеліде 200 орындық "Оқушылар үйі" мен 50 орындық "Өнер мектебінің" ашылуында бас қостық. Жалпы құны 1 млрд. 68 млн. теңге болатын жаңа "Оқушылар үйінде" 28, "Өнер мектебінде" 8 үйірме жас ұрпақтың жан-жақты азамат болып қалыптасуына қызмет етпек. Білім мен өнердің ордасына айналатын жаңа ғимараттан Қазақстанның Еңбек Ері Асқар Жұмаділдаев, шежірелі қаламгер Өркен Исмаил, айтыскер ақын, "Алтын домбыра" иегері Мейірбек Сұлтанхан сынды Сыр өңірінің мерейін асқақтатып, атын танытатын дарындылар шығады деп сенеміз! Баршаңызды жаңа нысанның ашылуымен тағы да құттықтаймын!", – деді Н.Нәлібаев.

Жиында ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы жолында елеулі еңбек еткен азаматтар мен жаңа нысанды сапалы әрі мерзімінде салған мердігер мекеме қызметкерлеріне Қызылорда облысының Құрмет грамотасы мен облыс әкімінің Алғыс хаты табысталды.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Руслан Рүстемов, Мұрат Әбенов ізгі тілектерін жеткізіп, білім саласының ардагері, Шиелі ауданының құрметті азаматы Кенжетай Палмағанбетов бата берді.

Ауданға жұмыс сапары кезінде аймақ басшысы күрделі жөндеуден өткен №219 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің жұмысымен танысты. "СК и Монтаж-строй" ЖШС күрделі жөндеу жұмыстарын мамыр айында бастап, тамыз айында аяқтатады. Мұнда 200-ге жуық мұғалім қызмет етіп, 1 мыңнан астам оқушы білім алады.

Сурет: Қызылорда облысы әкімінің баспасөз қызметі

Еске салайық, аймағымыздың білім беру саласына соңғы үш жылда 812 млрд. 245 млн. теңге, биыл 346 млрд. 800 млн. теңге қаралды. Қаржыландырудың барлық көзінен өткен жылы 31 млрд. 800 млн. теңгеге 13 білім беру ұйымы жаңадан ашылды.

Қосымша білім беру жүйесін дамыту мақсатында үш жылда 4 "Оқушылар үйі" мен 2 "Өнер мектебі" салынып, зияткер жас ұрпақтың игілігіне қызмет етіп келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Элиталық тұрғын үйді "сатумен" айналысқан екі қазақстандық әйел миллиардерге айналып, түрмеге қамалды
Қоғам
13:52, Бүгін
Элиталық тұрғын үйді "сатумен" айналысқан екі қазақстандық әйел миллиардерге айналып, түрмеге қамалды
Кеншілерге Тоқаевтың атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді
Қоғам
13:22, Бүгін
Кеншілерге Тоқаевтың атынан мемлекеттік наградалар табыс етілді
Қызылорда облысының әкімі Шиелідегі теміржол вокзалының күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты
Қоғам
13:13, Бүгін
Қызылорда облысының әкімі Шиелідегі теміржол вокзалының күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: