Алматыда Конституция күні қалай аталып өтеді
Ресми бөлім 18:00-де Мемлекеттік Туды шығарып, Әнұранды орындаумен басталады.
Көрермендер үшін 200-ден астам артист қатысатын театрландырылған қойылым ұсынылады. Онда еңбек адамдарының бейнесі, әскери қызметкерлер мен мемлекеттік Туды алып шығатын топтар көрініс табады. Музыкалық сүйемелдеуді опера және эстрада әншілері Мемлекеттік хор капелласымен бірге орындайды.
Сахнаға Роза Рымбаева, Тамара Асар, Жанар Айжанова, Айгүл Қосанова, IL Canto квартеті, "МузАрт Life" тобы, Әли Оқапов, Temirlan & Yernat, Зарина Алтынбаева, Рүстем Нұржігіт, Ақбота-Нұр Сейтмағамбет, Ерназар Жұбан, "Сазген сазы" этноансамблі және AL Jazz Symphony эстрадалық-симфониялық оркестрі шығады.
Мереке ашық аспан астындағы спектакльмен жалғасады. 19:00-де Республика сарайының алдында аңызға айналған Асанәлі Әшімов негізін қалаған "Жаңа ғасыр" театры "Алматы – махаббатым" атты музыкалық қойылымды сахналайды.
20:00-де осы алаңда "Алматы әуендері" концерті өтеді. Онда Саят Нұрғазин, Абик Жексен, Kyle Ruh, Інжу Ануарбек, Димаш Дәулетов, Бейбітгүл Нұрымқожина, "Арқайым" дуэті, Елдар Омаров, Тахмина Ашимбекова, Дәурен Байбөрі, Дәлел Уәшев және ASU фольклорлық-этнографиялық ансамблі өнер көрсетеді.
Open-air концерттің хедлайнерлері – Yenlik пен Қайрат Нұртас. Бағдарлама 22:00-де аяқталады.
Сонымен қатар, 27–29 тамыз күндері қала аудандарында концерттер, конференциялар және мәдени бағдарламалар өтеді:
- Алмалы ауданы, Арбат (Жібек жолы даңғылы, 100) – 28 тамыз, 16:00. Мерекелік концерт "30 жыл ел тірегі – Ата Заң".
- Бостандық ауданы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ акт залы – 28 тамыз, 15:00. Салтанатты концерт.
- Алатау ауданы, Атлетикалық ауыл (Нұркент-5) – 29 тамыз, 17:00. Мерекелік концерт.
- Әуезов ауданы, "Нархоз" университетінің акт залы (Жандосов көшесі, 55) – 29 тамыз, 15:00. Концерт "Ата Заң – Тәуелсіз ел тұғыры".
- Наурызбай ауданы, әкімдік ғимараты жанындағы амфитеатр (Шұғыла ықшамауданы, 347) – 29 тамыз, 16:00. Концерттік бағдарлама.
- Медеу ауданы, Оқушылар сарайы (Достық даңғылы, 124) – 29 тамыз, 11:00. Мерекелік концерт.
- Түрксіб ауданы, №6 Оқушылар үйі (Сейфуллин даңғылы, 13/1) – 29 тамыз, 11:00. Салтанатты концерт.
Сонымен бірге, 29 тамыз күні сағат 11:00-де Достық үйінде мәслихат депутаттары, Қоғамдық кеңес өкілдері, тарихшылар мен сарапшылардың қатысуымен ғылыми-тәжірибелік конференция өтеді.