Қызылорда облысында жаңа оқу жылында тоғыз "Келешек мектебі" шәкірттерін қабылдайды
Бұл қаражат ең өзекті мәселелерді шешуге, тұрғындардың өмір сүру сапасын жақсартуға, ауқымды инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға бағытталды.
Тұрақты қолдау білім саласындағы жаңашыл бастамаларға, жарқын жетістіктерге негіз болды. Сәулеті мен келбеті келіскен жаңа мектептер бой көтерді. Аймақтың білім беру саласына соңғы үш жылда 812 млрд. 245 млн. теңге, биыл 346 млрд. 800 млн. теңге бөлінді. Қаржыландырудың барлық көзінен өткен жылы 31 млрд. 800 млн. теңгеге 13 білім беру ұйымы жаңадан ашылды.
Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Мемлекет басшысының бастамасымен қолға алынған «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында 54 млрд. 400 млн. теңгеге 6 900 орындық 10 мектептің құрылысы жүргізіліп, пайдалануға берілуде. Бүгінде 9 мектеп ел игілігіне табысталды. Қалған бір мектеп Мұғалімдер күнінде іске қосылады. Атап айтсақ, Білім күні қарсаңында облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен Арал ауданының Сексеуіл кентінде 300 орындық, Қызылорда қаласының Арай мөлтек ауданында 1500 орындық және Қызылжарма ауылында 600 орындық «Келешек мектебі» ресми түрде ашылды. Сонымен қатар, Арал ауданы Тоқабай ауылындағы 100 орындық мектеп, Шиелі ауданындағы 200 орындық "Оқушылар үйі" мен 50 орындық "Өнер мектебі" пайдалануға берілді. Тоқабай ауылындағы 2015 жылы салынған мектеп ғимаратының сапасы сын көтермей, 2017 жылы апатты жағдайда деп танылған болатын. Ауыл балалары уақытша әкімдік ғимаратында білім алып келді. Осы жағдайды ескеріп, өткен жылы демеушілік есебінен 550 млн.теңгеге мектепті қайта салу қолға алынды. Алдымен негізгі оқу корпусының құрылысын аяқтап, балалардың жайлы жерде білім алуына жағдай жасалды. Бүгінде құрылыс толық аяқталды.
Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Ал, Шиелідегі құны 1 млрд. 68 млн. теңге болатын жаңа "Оқушылар үйінде" 28, "Өнер мектебінде" 8 үйірме жас ұрпақтың жан-жақты азамат болып қалыптасуына қызмет етпек. Айта кетейік, 2023 жылдан бері облыстық бюджет есебінен 5 млрд. 700 млн. теңгеге 9 мектепке 2 900 орындық қосымша ғимарат салынып, үш ауысымдық мектептер мәселесі түбегейлі шешімін тапты. «Білімді қолдау қоры» арқылы 8 млрд. 400 млн. теңгеге 400 орындық дарынды балаларға арналған физика-математика мектеп-интернаты ел игілігіне табысталды. Білім ордасында оқуға еліміздің 17 аймағынан 1 445 оқушы өтініш білдіріп, білім бәйгесінде жоғары көрсеткіштерге қол жеткізген 200 бала қабылданды. Аталған қор есебінен 2 млрд. 333 млн. теңгеге Арал ауданы Мергенсай елді мекенінен 150 орындық заманауи мектеп салынуда. Нысан қараша айында пайдалануға беріледі.
Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Президент тапсырмасына сәйкес алдағы үш жылда өңірдегі 51 мектеп күрделі жөндеуден өтеді. Биыл облыстық бюджеттен 2 млрд. 400 млн. теңге бөлініп, 9 мектеп қайта жаңғыртылды. Соңғы үш жылда 5 млрд. 300 млн. теңгеге 15 мектеп ғимаратына күрделі жөндеу жүргізілді. Ал ағымдағы жөндеу жұмыстарына 2022 жылдан бері 2 млрд. 600 млн. теңге бөлінді. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде апатты жағдайдағы 7 мектептің мәселесі толық шешімін тапты. Қайтарылған активтер есебінен 8 млрд. 200 млн. теңгеге 5 мектептің құрылысы қаржыландырылмақ.
Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Балаларға қосымша білім беру жүйесін дамытуда үш жылда 4 "Оқушылар үйі" мен 2 "Өнер мектебі" салынып, зияткер жас ұрпақтың игілігіне қызмет етуде. Облыстық бюджеттен 11 млрд. теңгеге балалар мен жасөспірімдерге арналған «Сыр жұлдыздары» шығармашылық-инновациялық академиясы салынып, мамыр айында пайдалануға берілді. Өткен жылы «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының демеушілігімен Қызылорда қаласында 2 млрд. 500 млн теңгеге 350 орындық заманауи үлгідегі "Оқушылар сарайы" ашылды. Қайта жаңғыртудан өтіп жатқан Президент саябағында 10 млрд. теңгеге жылдың төрт мезгілінде үздіксіз жұмыс істейтін 300 орындық заманауи балалар тынығу лагері, 5 млрд теңгеге Ботаникалық білім беру орталығы (қысқы бақ) салынуда. Жеткіншектердің шығармашылықпен, спортпен айналысуына мемлекет тарапынан барлық мүмкіндік жасалған. 2022 жылдан бері 15 мәдениет нысаны, 20 спорт кешені бой көтерді. Биыл елді мекендерде тағы 6 спорт кешені салынып, пайдалануға беріледі. Өткен жылдың қазан айында «Самұрық Қазына Траст» қорымен бірлесіп, Қызылорда қаласында «Теннис орталығы» ашылды. Биыл «Қазақстан халқына» қорының қолдауымен Шиелі, Жалағаш аудандарында жаңа спорт кешені салынып, табысталды. Қордың демеушілігімен құны 2 млрд. 900 млн. теңге болатын мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған дене шынықтыру-сауықтыру кешені салынуда. Жергілікті кәсіпкерлер демеушілігімен 1 млрд. 600 млн. теңгеге орнатылған 80 спорт-ойын алаңы тұрғындар игілігіне айналды.