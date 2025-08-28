Алматыда түнде Асқаров көшесі жабылады
Алматыда жолдарды жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл жолы қала тұрғындары мен қонақтарына Асқаров көшесінде қозғалысқа шектеу қойылатыны ескертілді,
Бұл туралы ақпарат Almaty_Joly Telegram-арнасында жарияланды:
"28 тамыз күні сағат 22:00-ден 29 тамыз сағат 06:00-ге дейін қозғалыс Садықов көшесінен Сайын көшесіне дейінгі аралықта толықтай жабылады", - делінген хабарламада.
Жөндеу жүргізіліп жатқан учаскелерде ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген стендтер орнатылады.
