#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Алматыда түнде Асқаров көшесі жабылады

Алматыда түнде Асқаров көшесі жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 18:43 Сурет: Zakon.kz
Алматыда жолдарды жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл жолы қала тұрғындары мен қонақтарына Асқаров көшесінде қозғалысқа шектеу қойылатыны ескертілді,

Бұл туралы ақпарат Almaty_Joly Telegram-арнасында жарияланды:

"28 тамыз күні сағат 22:00-ден 29 тамыз сағат 06:00-ге дейін қозғалыс Садықов көшесінен Сайын көшесіне дейінгі аралықта толықтай жабылады", - делінген хабарламада.

Жөндеу жүргізіліп жатқан учаскелерде ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген стендтер орнатылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Қоғам
19:33, Бүгін
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
Қоғам
19:28, Бүгін
Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Қоғам
19:12, Бүгін
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: