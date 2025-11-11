Алматыда Оңғарсынова көшесі екі күнге жабылады
Алматыда Ф. Оңғарсынова көшесінде көлік қозғалысы екі күнге шектеледі, деп хабарлайды Zakon.kz Almaty_Joly Telegram-арнасына сілтеме жасап.
Жөндеу жұмыстары жүргізілуіне байланысты уақытша қозғалыс шектеуі енгізіледі:
"12 қараша күні сағат 13:00-ден бастап 13 қараша сағат 23:00-ге дейін қозғалыс Мөңке би көшесінен Т. Рысқұлов даңғылына дейінгі аралықта жабылады", - делінген хабарламада.
Жөндеу жүріп жатқан аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады.
Көлік жүргізушілеріне жол жүру бағыттарын алдын ала жоспарлау ескертілді.
