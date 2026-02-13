#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
494.28
587.06
6.4
Қоғам

Алматы қаласындағы көшелердің бірінде қозғалыс маусым айының соңына дейін жабылады

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 09:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Алматы қаласындағы Серіков көшесінде қозғалыс ұзақ уақытқа шектеледі. Бұл туралы жол жөндеу жұмыстары мен қозғалысты жабу мерзімі жөнінде хабарлап отыратын Almaty_Joly арнасы мәлімдеді.

Белгілі болғандай, Тілендиев көшесін (Рысқұлов даңғылынан қала шекарасына дейін) ұзарту бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізілуіне байланысты Серіков көшесінің бір бөлігінде шектеулер енгізіледі.

Атап айтқанда, 2026 жылғы 14 ақпаннан 2026 жылғы 30 маусымға дейін Хамит Алтай көшесімен қиылысында қозғалыс толықтай жабылады.

Айналма жол Қуанышбаев және Майқанова көшелері арқылы ұйымдастырылады.

Мамандар аталған аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйымның байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылатынын атап өтті.

Қала тұрғындары мен қонақтарына бағытын алдын ала жоспарлау ұсынылады.

2026 жылғы 15 ақпан, жексенбі күні Алматы қаласында қозғалыс ішінара шектеледі. Қалалық әкімдік мәліметінше, бұл спорттық іс-шараның өткізілуіне байланысты. Қалалық жүгіру жарысына шамамен 2 500 адам қатысады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана көшелерінің бірінде көлік қозғалысы ішінара жабылады
12:18, 19 қыркүйек 2023
Астана көшелерінің бірінде көлік қозғалысы ішінара жабылады
Астанадағы көшелердің бірінде жөндеу жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы бес күнге жабылады
14:41, 19 сәуір 2025
Астанадағы көшелердің бірінде жөндеу жұмыстарына байланысты көлік қозғалысы бес күнге жабылады
Алматыда қыркүйек айының соңына дейін Журавлев көшесінің бойымен қозғалыс шектеледі
16:32, 19 қыркүйек 2024
Алматыда қыркүйек айының соңына дейін Журавлев көшесінің бойымен қозғалыс шектеледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
13:15, Бүгін
Мир тенниса пришёл в восторг от брутального удара Елены Рыбакиной
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
12:55, Бүгін
Бывший тренер сборной Казахстана по футболу назвал пятое место чемпионством
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
12:38, Бүгін
"До единого!": Рыбакина замахнулась на все титулы "Большого шлема"
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
12:29, Бүгін
В Словакии сделали громкое заявление о матче против сборной Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: