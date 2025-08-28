#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Қоғам

Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті

Петропавлда бала сауда орталығында эскалатордан құлап кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 19:28 Сурет: unsplash
Мессенджерлерде Петропавлдағы сауда орталықтарының бірінде баланың эскалатордан құлаған сәті түсірілген видео тарап жатыр. Қалалық полиция бұл оқиғаға қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Petropavlovsk.news мәліметінше, полиция департаменті оқиғаның 27 тамызда болғаны хабарлаған.

Эскалатордан шынымен 8 жастағы бала құлап, түрлі дене жарақатын алған.

Алдын ала деректер бойынша, ол кезде бала ата-анасының қарауынсыз жүрген.

"Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр, сауда орталығы ғимаратындағы қауіпсіздік жағдайы тексерілуде. Тексеру қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданып, қажетті профилактикалық шаралар жүргізіледі", - деп мәлімдеді Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Сондай-ақ кәмелетке толмаған баланың қауіпсіздігін тиісінше қамтамасыз етпегені үшін ата-анасын жауапқа тарту мәселесі қарастырылып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Қоғам
19:33, Бүгін
Алматылық өрт сөндірушілер жарнама агенттігіндегі өрттің өршіп кетуіне жол бермеді
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Қоғам
19:12, Бүгін
Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды
Астанада полицейлер екі есірткі жасырушыны ұстады
Қоғам
18:58, Бүгін
Астанада полицейлер екі есірткі жасырушыны ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: