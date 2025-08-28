Алматылықтарды Есентай өзенінің түсі алаңдатып қойды
Сурет: Zakon.kz
Алматылықтар әлеуметтік желілерде Есентай өзенінің түсі өзгерген видеоларын бөлісіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қала тұрғыны өз парақшасында өзеннің суретін жариялады.
"Қазір Алматыдағы Есентай өзеніндегі су осындай" деп жазды ол.
Сурет: facebook/Victor Burdin
Zakon.kz жолдаған сауалға Экология департаментінде өзеннен (Весновка) су сынамасы алынғанын мәлімдеді.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда Есентай өзенінің жағалауы көркейтілетінін хабарлаған едік.
