Қоғам

Алматылықтарды Есентай өзенінің түсі алаңдатып қойды

Алматылықтарды Есентай өзенінің түсі алаңдатып қойды, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.08.2025 20:28 Сурет: Zakon.kz
Алматылықтар әлеуметтік желілерде Есентай өзенінің түсі өзгерген видеоларын бөлісіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала тұрғыны өз парақшасында өзеннің суретін жариялады.

"Қазір Алматыдағы Есентай өзеніндегі су осындай" деп жазды ол.

Сурет: facebook/Victor Burdin  

Zakon.kz жолдаған сауалға Экология департаментінде өзеннен (Весновка) су сынамасы алынғанын мәлімдеді.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда Есентай өзенінің жағалауы көркейтілетінін хабарлаған едік.

Айдос Қали
