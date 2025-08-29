Президент елімізде бірде-бір желінің негізгі арнасы жабылмағанын тілге тиек етті
Фото: unsplash
Тоқаев 2025 жылғы 29 тамызда өткен Қазақстан Республикасы Конституциясының 30 жылдығына арналған ғылыми-практикалық конференцияда Қазақстан халықаралық қауымдастыққа ашық мемлекет екенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Президенттің айтуынша, "бізде ғаламтор еркіндігі бар екенін ешкім жоққа шығара алмайды".
"Елімізде бірде-бір желінің негізгі арнасы жабылған жоқ, барлық азаматтарға әлемдік жаңалықтардың көздеріне жол ашық. Біздің азаматтарымыз шетелге еркін барып тұрады. Ал жастарымыз өздері таңдаған университеттерде білім алуда, оларға ешқандай тосқауыл, кедергі жоқ",- деді ол.
Ол осындай мемлекеттік саясат өз жалғасын табатындығын баса айтты.
"Көптеген елдің жастары бізді болашағы жарқын мемлекет ретінде таниды, Қазақстанға келгісі келеді, келіп те жатыр. Еліміздің мақсаты – айқын, келешегі – зор. Біз цифрландыру мен жасанды интеллектіні ел игілігіне қолданатын озық мемлекет боламыз деп белсенді түрде жұмыс істеп жатырмыз".Тоқаев
Сондай-ақ, ол ұлт заңы – Конституциямыздың жасампаздық күші зор екенін жасырмады.
"Ата Заңның әр бабында барша азаматтарымызға ортақ құндылықтар мен біртұтас халқымыздың мақсат-мүддесі бар. Конституциялық, саяси, экономикалық реформалардың, халқымыздың орасан зор күш-қуаты мен әлеуетінің, сондай-ақ білім, ғылым және мәдениет саласына салынған ауқымды инвестициялардың арқасында елімізде шын мәнінде жақсы өзгерістер жасалып жатыр. Жақсыны жақсы деп айту керек. Бұл да әділеттілік көрінісі. Оқушыларымыз бен студенттеріміз беделді халықаралық олимпиадаларда топ жарып жүр. Спортшыларымыз әлемдік сайыстарда жеңімпаз болып, еліміздің мерейін асыруда. Алдына нақты мақсат қойған азаматтарымыздың бәрі білім, ғылым, өнер, бизнес және басқа да көптеген салада табысқа жетуде". Мемлекет басшысы
Бұған дейін ол "Әділетті Қазақстанды" құру процесін енді ешкім тоқтата алмайтындығын айтқан болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript