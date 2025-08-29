#Қазақстан
Қоғам

Қазақстанда халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматы ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.08.2025 13:44 Фото: Zakon.kz
Қазақстанда көлік полициясы халықаралық іздеуде жүрген шетел азаматын ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі 2025 жылғы 29 тамызда хабарлағандай:

"28 тамызда "Құқық тәртібі" жедел-алдын алу шарасы аясында Көлік полициясы департаментінің экстремизмге қарсы күрес басқармасының қызметкерлері және Тараз стансасындағы сызықтық полиция бөлімшесі бірлесіп 42 жастағы шетел азаматын ұстады."

Тексеру барысында оның аса ауыр қылмыс жасағаны үшін халықаралық іздеуде жүргені анықталды.

"Қазіргі уақытта ұсталушы Шымкенттегі уақытша тергеу изоляторына қамалды, іздеу сұраған тарапқа хабарланды. Экстрадиция мәселесі бойынша жұмыстар жүргізілуде." Қазақстан Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі

Бұған дейін Қазақстан Ішкі істер министрлігі жасөспірімдерге 20 жылға дейін бас бостандығынан айыруға әкелетін қылмыстар туралы ескерткен болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
