#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+32°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Жамбыл облыстық полиция департаменті бастығының бұрынғы орынбасары ұсталды

Жамбыл облыстық полиция департаменті бастығының бұрынғы орынбасары ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2025 10:54 Сурет: polisia.kz
Ішкі істер министрлігі Жамбыл облысы полиция департаменті бастығының экс-орынбасарының ұсталғанын растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол заңға қайшы әрекет жасады деген күдікке ілінді.

"ІІМ-нің Өзіндік қауіпсіздік департаменті Жамбыл облысы полиция департаменті бастығының бұрынғы орынбасарын ұстады. Ол 2025 жылғы 29 тамызда қызметтен теріс себептермен босатылған", - делінген министрліктің ресми хабарламасында.

Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.

Бұған дейін Шымкент әкімі аппараты қаладағы Сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысының ұсталғанын растаған еді. Алайда бұл оқиға оның мемлекеттік қызметтегі қазіргі міндеттеріне байланысты емес екені белгілі болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркияда орман өртін сөндірген ұшақ құлады
Қоғам
12:49, Бүгін
Түркияда орман өртін сөндірген ұшақ құлады
Алматыда екі автокөлік соқтығысты
Қоғам
12:22, Бүгін
Алматыда екі автокөлік соқтығысты
Алматыда әл-Фараби даңғылындағы газ құбырын жөндеу оқу жылының басталуына байланысты кейінге қалдырылды
Қоғам
11:51, Бүгін
Алматыда әл-Фараби даңғылындағы газ құбырын жөндеу оқу жылының басталуына байланысты кейінге қалдырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: