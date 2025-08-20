Шымкенттің бас сәулетшісінің ұсталғанын әкімдік растады
Сурет: gov.kz
Өткен аптада әлеуметтік желіде Шымкент қалалық сәулет және қала құрылысы басқармасының басшысы Арман Әбдешовтың ұсталғаны туралы ақпарат пайда болды. Бүгін, 2025 жылдың 20 тамызында мегаполистің бас сәулетшісінің ұсталғанын әкімдік растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми дереккөздерге сүйене отырып, Kazinform аталған мәселе Әбдешовтің Шымкенттегі қазіргі қызметіне емес, бұған дейін атқарған жұмысымен байланысты екенін хабарлайды.
"Әлеуметтік желіде тарап жатқан сондай ақпараттың бар екенін растаймыз. Бұл ол азаматтың, мемлекеттік қызметкердің біздегі, Шымкент қаласында атқарған жұмысына емес, осыған дейінгі орындаған жұмыстарына қатысты екенін мәлімдейміз. Құзырлы органдар тарапынан ол кісінің бұрыңғы атқарған қызметіне қатысты сауалдар туындағаны, соған қатысты мәселе туындағаны рас", — деді сәрсенбіде өткен брифинг барысында қала әкімінің орынбасары Сәрсен Құранбек.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу шаралары жүргізілуде.
Арман Әбдешов Шымкенттегі сәулет және қала құрылысы басқармасының басшылығына 2025 жылы 28 ақпанда келген.
Бұған дейін 2025 жылы 4 тамызда әлеуметтік желіде Сәтжан Аблалиевтің көлік вице-министрі қызметінен босатылғаны туралы ақпарат тарады. 2025 жылы 7 тамызда ҚР Үкіметінің баспасөз қызметі Сәтжан Аблалиевтің қызметінен босатылғанын ресми түрде растады. Оны 4 тамызда Ұлттық қауіпсіздік комитеті пара алды деген күдікпен ұстаған. Бірақ ол кезде ведомство оның аты-жөнін нақты атамаған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript