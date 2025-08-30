#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Украинада Жоғарғы Раданың экс-төрағасын өлтіріп кетті: Зеленский көңіл айтты

Украинада Жоғарғы Раданың экс-төрағасын өлтіріп кетті: Зеленский көңіл айтты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.08.2025 17:06 Сурет: Х/svtv_news
2025 жылғы 30 тамыз күні Львов қаласында Жоғарғы Рада спикері болған Андрей Парубий оққа ұшты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Украинаның Страна.ua басылымы құқық қорғау органдарына сілтеме жасап, қылмыс Сыхов ауданында болғанын жазады.

"Түскі шамада 102 желісіне атыс туралы хабар түсті. Алған жарақаттарының салдарынан жәбірленуші оқиға орнында қаза тапты", - делінген ресми хабарламада.

Украиналық БАҚ-тың мәліметінше, қылмыскер тағам жеткізу қызметі Glovo-ның курьері болуы мүмкін. Алдын ала деректерге сәйкес, киллер саясаткерге сегіз рет оқ атып, тапаншаны сөмкесіне салып, оқиға орнынан кеткен.

Украина президенті Владимир Зеленский қылмыскерді табу үшін барлық күш жұмсалатынын айтты.

"Украина ішкі істер министрі Игорь Клименко мен бас прокурор Руслан Кравченко Львовтағы сұмдық кісі өлтірудің алғашқы мән-жайларын баяндады. Андрей Парубий қаза тапты. Туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтамын", - деп жазды Зеленский өзінің Telegram-арнасында.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Си Цзиньпинді Қытайдың жапон басқыншылығына қарсы соғыстағы жеңісінің 80 жылдығымен құттықтады
Қоғам
16:30, Бүгін
Тоқаев Си Цзиньпинді Қытайдың жапон басқыншылығына қарсы соғыстағы жеңісінің 80 жылдығымен құттықтады
30 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары қалай өзгерді
Қоғам
15:27, Бүгін
30 тамызда Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау орындарындағы валюта бағамдары қалай өзгерді
Шымкенттегі теміржол станциясында 11 жастағы балаға тоқ соқты
Қоғам
13:53, Бүгін
Шымкенттегі теміржол станциясында 11 жастағы балаға тоқ соқты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: