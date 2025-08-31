Алматыдағы Сәтбаев шыңынан алты турист тікұшақпен эвакуацияланды
Алматыда Сәтбаев шыңында қалып қойған алты туристі құтқару үшін жедел жоспар іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Топтың нұсқаушысы жарақат алған кезде олар "109" пульті арқылы көмек сұраған.
"Туристерді құтқарушылардың бірнеше тобы, соның ішінде кинологиялық есеп, тау жағдайының аса күрделі шарттарында іздеді", - деп хабарлады төтенше жағдайлар департаменті.
Маршрут мұздық арқылы өткендіктен, түнгі уақытта онда болу адам өміріне қауіпті еді. Сондықтан туристерді Ми-8 МТВ тікұшағымен эвакуациялау туралы шешім қабылданды.
Құтқарылғандардың арасында Ресей азаматтары да бар. Зардап шеккен екі адам медицина қызметкерлеріне тапсырылды.
