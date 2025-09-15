#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Әлем

Өзі түсуге тырысқан: Қырғызстан тауында жоғалған Наговицынаның соңғы бейнесіне қатысты жаңа деректер анықталды

15.09.2025 11:00
Қырғызстандағы Жеңіс шыңында қалып қойған ресейлік альпинист Наталья Наговицына өздігінен төмен түсуге әрекет жасаған болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Наговицынаның шатыры тұрған жерге дронның соңғы ұшырылымы 2 қыркүйекте жүргізілген. Бейнежазбада тіршілік белгісі байқалмайды, ал шатырдың іргесі толықтай қармен жабылған.

Дегенмен, көпшілік видеодан бір маңызды детальді байқамай қалған — шатырдың жанында тұрған рюкзак. Онда қар аз ғана, бұл рюкзактың жақында ғана қойылғанын көрсетеді. Бұған дейінгі кадрларда ол көрінбеген.

Сондықтан дрон түсірілім жасаған сәтте Наталья шатырда болмаған деген болжам туындауда. Ол шынымен өзі түсіп кетуі мүмкін бе? Бұл сұраққа НТВ арнасының "Новые русские сенсации" бағдарламасына қатысқан тәжірибелі альпинистер жауап берді. Олар бұл мүмкін, бірақ Наговицына шатырды бейсаналы күйде тастап кетуі де ықтимал екенін айтты.

"Теориялық тұрғыда бұл мүмкін, бірақ іс жүзінде мұндай жағдай ешқашан болмаған. Бұл өте сирек кездесетін оқиға. Адам кенеттен құлап кетуі мүмкін, ал оттегінің жетіспеушілігі салдарынан оның ой-санасы бұлыңғыр болуы ықтимал", – деді телеарна сұхбаттасушылары.

Ресей альпинизм федерациясының Спорттық альпинизм комитетінің төрағасы Александр Яковенко де бұл мәселеге қатысты пікір білдірді. "Аргументы и факты" басылымына берген сұхбатында ол:

"Менде бірде 4000 метр биіктікте Наталья сияқты тобығымды сындырдым. Достарым мені көтеріп түсіруді ұсынды, бірақ мен бас тарттым, өйткені бұл жұмыстың жылдамдығын баяулататын еді. Аяғыма мұзшапқышты байлап алып, ауырсынуға қарамай өзім түстім. Содан кейін ғана тікұшақпен эвакуация жасалды", – деді.

Сондықтан альпинист қыздың тағдырына қатысты нақты жауап әзірге жоқ, бұл мәселе ашық күйінде қалып отыр.

