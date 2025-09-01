#Қазақстан
Қоғам

Алматыда екі көлік соқтығысып, үш адам зардап шекті

Алматыда екі көлік соқтығысып, үш адам зардап шекті, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 13:06 Сурет: Zakon.kz
Алматыдағы Дулати даңғылында жүргізушінің рөлді күрт бұру салдарынан жол апаты болды, салдарынан үш адам жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Changan мен Toyota Corolla көліктері бетпе-бет соқтығысқан. Алғашқы көлік даңғыл бойымен солтүстік бағытта келе жатып, кенеттен қарсы жолаққа шығып кетіп, басқа көлікке соғылған.

Сурет: Zakon.kz

Соққының қатты болғаны соншалық, Toyota Corolla тротуарға қарай ұшып, бордюрге соғылды.

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан үш адам ауруханаға жеткізілді. Олар — рөлде отырған екі қыз және Changan-ның жолаушысы.

Куәгерлердің айтуынша, ер адам мас болған. Сондай-ақ көлік жүргізген қыздың да алкогольдік мас күйде болуы мүмкін деген күдік бар. Мұны құқық қорғаушылар анықтайды.

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің болжамынша, ерлі-зайыптының арасында жанжал болған, ол осындай салыстырмалы түрде қауіпсіз жол учаскесінде апатқа себеп болуы мүмкін.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда №65 қоғамдық автобус пен үш жеңіл көлік соқтығысқан еді.

Айдос Қали
