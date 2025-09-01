Алматыда екі көлік соқтығысып, үш адам зардап шекті
Changan мен Toyota Corolla көліктері бетпе-бет соқтығысқан. Алғашқы көлік даңғыл бойымен солтүстік бағытта келе жатып, кенеттен қарсы жолаққа шығып кетіп, басқа көлікке соғылған.
Сурет: Zakon.kz
Соққының қатты болғаны соншалық, Toyota Corolla тротуарға қарай ұшып, бордюрге соғылды.
Сурет: Zakon.kz
Жол апаты салдарынан үш адам ауруханаға жеткізілді. Олар — рөлде отырған екі қыз және Changan-ның жолаушысы.
Куәгерлердің айтуынша, ер адам мас болған. Сондай-ақ көлік жүргізген қыздың да алкогольдік мас күйде болуы мүмкін деген күдік бар. Мұны құқық қорғаушылар анықтайды.
Сурет: Zakon.kz
Куәгерлердің болжамынша, ерлі-зайыптының арасында жанжал болған, ол осындай салыстырмалы түрде қауіпсіз жол учаскесінде апатқа себеп болуы мүмкін.
