#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры іздеуде жүр

Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры іздеуде жүр, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.09.2025 16:00
Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры Мақсат Дүйсеновке іздеу жарияланды. Бұл туралы 2025 жылғы 1 қыркүйекте ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталынан белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми мәліметке сәйкес, іздеу ісі 29 тамызда Алматының Алмалы ауданында тіркелген.

"Іздеуде жүргеніне 3 күн болды… Бастамашы орган: Прокуратура. Іздеуді жүргізуші орган: Алматы қаласы ПД Алмалы аудандық полиция басқармасы", - делінген Бас прокуратура порталында.

Сурет: qamqor.gov.kz

Еске салайық, Мақсат Дүйсенов ҚР бас көлік прокуроры қызметін 2018 жылдың тамызынан 2019 жылдың сәуіріне дейін атқарған.

Айдос Қали
