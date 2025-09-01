Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры іздеуде жүр
Сурет: finpol.kz
Қазақстанның бұрынғы бас көлік прокуроры Мақсат Дүйсеновке іздеу жарияланды. Бұл туралы 2025 жылғы 1 қыркүйекте ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының порталынан белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми мәліметке сәйкес, іздеу ісі 29 тамызда Алматының Алмалы ауданында тіркелген.
"Іздеуде жүргеніне 3 күн болды… Бастамашы орган: Прокуратура. Іздеуді жүргізуші орган: Алматы қаласы ПД Алмалы аудандық полиция басқармасы", - делінген Бас прокуратура порталында.
Сурет: qamqor.gov.kz
Еске салайық, Мақсат Дүйсенов ҚР бас көлік прокуроры қызметін 2018 жылдың тамызынан 2019 жылдың сәуіріне дейін атқарған.
