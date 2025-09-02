#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
538.54
628.31
6.7
Қоғам

Астана, Алматы және тағы екі қалада кезекші ХҚКО мекенжайлары өзгерді

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 11:52 Фото: freepik
2025 жылғы 2 қыркүйекте "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы қызмет алушыларға үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарламада келесі ақпарат берілді:

"Астана, Алматы, Тараз және Қостанай қалаларында кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтарының (ХҚКО) мекенжайлары өзгерді".

Жаңартылған кезекші ХҚКО мекенжайлары:

(Актуалды мекенжайлар тізімі көрсетілмеген, қажет болса — бөлек сұрауға болады.)

Кезекші ХҚКО жұмыс кестесі:

Дүйсенбі – жұма: сағат 09:00 – 20:00

Сенбі: сағат 09:00 – 13:00

Кезекші арнайы ХҚКО (спецЦОН) кестесі:

Құжаттарды қабылдау (жұмыс күндері) – 09:00 – 18:00

Дайын құжаттарды беру – 20:00-ге дейін

Сенбі күні:

Құжаттарды қабылдау – 09:00 – 12:00

Құжаттарды беру – 13:00-ге дейін

Бұған дейін Конституция күніне орай ХҚКО мен арнайы ХҚКО-лардың жұмыс кестесі жарияланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
Қоғам
17:22, Бүгін
Балаларды зорлаған: 21 жастағы қазақстандық өмір бойына түрмеге қамалды
2 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Қоғам
16:52, Бүгін
2 қыркүйектегі сауда-саттықта доллар бағамы өсті
Ұлттық банк төрағасы доллар 1000 теңге бола ма деген сұраққа жауап берді
Қоғам
16:49, Бүгін
Ұлттық банк төрағасы доллар 1000 теңге бола ма деген сұраққа жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: