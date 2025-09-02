Астана, Алматы және тағы екі қалада кезекші ХҚКО мекенжайлары өзгерді
Фото: freepik
2025 жылғы 2 қыркүйекте "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы қызмет алушыларға үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Хабарламада келесі ақпарат берілді:
"Астана, Алматы, Тараз және Қостанай қалаларында кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтарының (ХҚКО) мекенжайлары өзгерді".
Жаңартылған кезекші ХҚКО мекенжайлары:
(Актуалды мекенжайлар тізімі көрсетілмеген, қажет болса — бөлек сұрауға болады.)
Кезекші ХҚКО жұмыс кестесі:
Дүйсенбі – жұма: сағат 09:00 – 20:00
Сенбі: сағат 09:00 – 13:00
Кезекші арнайы ХҚКО (спецЦОН) кестесі:
Құжаттарды қабылдау (жұмыс күндері) – 09:00 – 18:00
Дайын құжаттарды беру – 20:00-ге дейін
Сенбі күні:
Құжаттарды қабылдау – 09:00 – 12:00
Құжаттарды беру – 13:00-ге дейін
Бұған дейін Конституция күніне орай ХҚКО мен арнайы ХҚКО-лардың жұмыс кестесі жарияланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript