#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Қоғам

Астана мен Алматыдағы кезекші ХҚКО мекенжайлары өзгерді

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 09:43 Фото: gov4c.kz
Астана мен Алматыда кезекші Халыққа қызмет көрсету орталықтарының (ХҚКО) мекенжайлары өзгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ" баспасөз қызметі мәлімдеді.

"Құрметті қызмет алушылар! 2025 жылғы 1 желтоқсаннан бастап Астана және Алматы қалаларындағы кезекші орталықтардың мекенжайлары өзгерді", – делінген хабарламада.

Қазақстандықтарға орталықтардың жұмыс кестесі еске салынды:

  • жұмыс күндері – 09:00-ден 20:00-ге дейін,
  • сенбі күндері – 09:00-ден 13:00-ге дейін.
Сонымен қатар, арнайы ХҚКО жұмыс күндері 09:00-ден 18:00-ге дейін өтінім қабылдайды, дайын құжаттар 20:00-ге дейін беріледі. Сенбіде өтінімдер 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданады, дайын құжаттар 13:00-ге дейін беріледі", – деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ" баспасөз қызметі.

Ескерту: кейбір өңірлерде орталықтардың жұмыс кестесі әртүрлі болуы мүмкін. Белгілі бір бөлімшенің нақты жұмыс уақытын "ХҚКО" мобильді қосымшасынан қарауға болады.

2025 жылғы 28 қарашада "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕ АҚ" қызметкерлері азаматтың негізгі құжатында – туу туралы куәлікте қате кетсе, не істеу керектігін түсіндірді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің Мысырда түскен отбасылық суреті желіде кеңінен тарауда
10:40, Бүгін
Димаш Құдайбергеннің Мысырда түскен отбасылық суреті желіде кеңінен тарауда
Астана, Алматы, Шымкент, Семей: кезекші ХҚКО мен МХҚКО-лардың мекенжайлары ауысты
11:57, 01 қыркүйек 2024
Астана, Алматы, Шымкент, Семей: кезекші ХҚКО мен МХҚКО-лардың мекенжайлары ауысты
Алматыда желтоқсаннан бастап төрт кезекші ХҚКО мен арнайы ХҚКО жұмыс істейді
10:18, 02 желтоқсан 2024
Алматыда желтоқсаннан бастап төрт кезекші ХҚКО мен арнайы ХҚКО жұмыс істейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: