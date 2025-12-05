Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро, рубль бағамы
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар – 499,65 теңге, евро – 582,89 теңге, рубль – 6,47 теңге.
Астана
Доллар: орташа сатып алу – 506,2 теңге, сату – 513,1 теңге
Евро: орташа сатып алу – 586,4 теңге, сату – 596,4 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,65 теңге
Алматы
Доллар: орташа сатып алу – 506,3 теңге, сату – 509 теңге
Евро: орташа сатып алу – 588,7 теңге, сату – 594,6 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,60 теңге
Шымкент
Доллар: орташа сатып алу – 506 теңге, сату – 508,7 теңге
Евро: орташа сатып алу – 586,2 теңге, сату – 593 теңге
Рубль: орташа сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,57 теңге
Аталған валюталық курстар материал жазылған сәттегі бағалар болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.