Қоғам

Астана мен Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі доллар, еуро, рубль бағамы

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 13:53 Фото: Zakon.kz
Zakon.kz 2025 жылғы 5 желтоқсандағы Астана, Алматы және Шымкент айырбастау пункттеріндегі доллар, евро және рубльдің орташа сатып алу және сату курстарын ұсынды.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми деректері бойынша доллар – 499,65 теңге, евро – 582,89 теңге, рубль – 6,47 теңге.

Астана

Доллар: орташа сатып алу – 506,2 теңге, сату – 513,1 теңге

Евро: орташа сатып алу – 586,4 теңге, сату – 596,4 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,65 теңге

Алматы

Доллар: орташа сатып алу – 506,3 теңге, сату – 509 теңге

Евро: орташа сатып алу – 588,7 теңге, сату – 594,6 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,60 теңге

Шымкент

Доллар: орташа сатып алу – 506 теңге, сату – 508,7 теңге

Евро: орташа сатып алу – 586,2 теңге, сату – 593 теңге

Рубль: орташа сатып алу – 6,49 теңге, сату – 6,57 теңге

Аталған валюталық курстар материал жазылған сәттегі бағалар болып табылады. Уақыт өткен сайын шетел валютасының бағамы өзгеруі мүмкін.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
