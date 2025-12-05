#Халық заңгері
Қаржы

Қазақстанда доллар бағамы 4 теңгеге өсті

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 15:57 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 5 желтоқсан сағат 15:30-дағы күндік сауда қорытындысы бойынша шетел валюталары бойынша сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың орташа салмақты бағамы 504,49 теңгеге жетіп, 3,89 теңгеге қымбаттады.

Ресей рублі 6,60 теңгеге (+0,11), ал қытай юані 71,70 теңгеге (+1,03) өсті.

Обмен пункттерінде долларды 504,3–506,8 теңгеден, еуроны 586,9–592,9 теңгеден, рубльді 6,51–6,64 теңгеден сатып алу және сату мүмкін.

Әлемдік мұнай бағасы 5 желтоқсанда өсті. Мысалы, Brent маркалы мұнайдың ақпан айына фьючерсі 0,03% көтеріліп, баррелі $63,28 болды. WTI (қаңтар жеткізілуі) 0,05% қымбаттап, $59,69 деңгейіне жетті.

Ертеңгілік саудада Ұлттық банк доллар бағамын 499,65 теңге, еуроны 582,89 теңге, рубльді 6,47 теңге деңгейінде бекітті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
