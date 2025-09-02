#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Азаматтық қорғау органдарына аға басшы құрамға қабылдау тәртібіне өзгерістер енгізілді

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК, МЧС РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 13:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2025 жылғы 27 тамызда Төтенше жағдайлар министрінің бұйрығымен азаматтық қорғау органдарына қызметке қабылдау, лауазымға тағайындау, ауыстыру, қызметтік өсіру, демалыс беру, арнайы атақтар тағайындау, жұмыстан шығару тәртібі туралы нұсқаулыққа өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, енді азаматтық қорғау органдарының аға басшы құрамына қабылдау конкурстық іріктеуден өткен тұлғалар үшін стажировкадан және үш айға дейінгі сынақ мерзімінен кейін жүзеге асырылады.

Егер сынақ мерзімінің нәтижесі қанағаттанарлықсыз болса, сынақ мерзімі бір рет үш айға ұзартылуы мүмкін, әрі қарай қайта ұзартуға болмайды.

Сонымен қатар, қызметкерді басқа жерге ауыстыру кезінде Азаматтық қорғау органының кадр қызметі мүдделі қызметтермен бірлесіп төмендегі құжаттарды дайындайды. Бұл құжаттар лауазымдар номенклатурасы бойынша уәкілетті тұлғалардың бұйрығымен рәсімделеді:

Қызметкерді басқа елді мекенге ауыстыру кезінде:

  • Қызметкердің қызметтік тізімі
  • Ұсыным
  • Қызметкердің рапорты, тікелей басшысымен мақұлданған
  • Әскери-дәрігерлік комиссияның (ӘДК) қорытындысы (қажет болған жағдайда)
  • Отбасы мүшесіне қатысты медициналық ұйымның қорытындысы (егер отбасы мүшесінің денсаулығына байланысты қоныс аударылса)
  • Әлеуметтік қорғау органының қорытындысы (егер қоныс аудару жұбайының бөлек тұратын қарт немесе науқас ата-анасына күтім жасау қажеттігіне байланысты болса)
  • ИС КПССУ ГП ақпараттық жүйесінен алынған мәлімет

Бұйрық 2025 жылғы 9 қыркүйектен бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
