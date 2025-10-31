#Халық заңгері
google play apple
Құқық

Электрондық жер-кадастрлық карталарды құру: өзгерістер енгізілді

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.10.2025 12:28 Фото: freepik
Ауыл шаруашылығы министрінің 2025 жылғы 22 қазандағы бұйрығымен электрондық жер-кадастрлық карталарды құру жөніндегі нұсқаулыққа өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осылайша, электрондық жер-кадастрлық карталарды құруды "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен жасалатын шарт негізінде жүзеге асыратыны нақтыланады.

Әкімшілік-аумақтық бірліктердің есептік кварталдарының электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау кезінде әкімшілік-аумақтық бірліктердің есептік кварталдарының қолданыстағы электрондық жер-кадастрлық карталары және жаңадан құрылған әкімшілік-аумақтық бірліктер көрсетілетін жоспар-кесте жасалады.

Әкімшілік-аумақтық бірліктердің шекаралары жаңадан құрылған есептік тоқсанға немесе шекаралары өзгертілген есептік тоқсанға өзгерген кезде жаңа электрондық жер-кадастрлық карта құрылады.

Электрондық жер-кадастрлық карталарды жаңарту кезеңділігі:

  • ерекше мемлекеттік маңызы бар елді мекендер немесе бір миллионнан астам халық саны бар Республикалық маңызы бар қалаларда-4-6 жыл;
  • ірі экономикалық және мәдени орталықтар болып табылатын, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы дамыған және халық саны 50 мыңнан асатын елді мекендер жататын облыстық маңызы бар қалаларда, – 4-6 жыл;
  • аумағында өнеркәсіп кәсіпорындары, коммуналдық шаруашылық, мемлекеттік тұрғын үй қоры, білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарының, мәдени-ағарту және сауда объектілерінің дамыған желісі бар, халқы кемінде 10 мың адам болатын елді мекендер кіретін аудандық маңызы бар қалаларда – 7-10 жыл;
  • елді мекендер жататын кенттер халық саны кемінде 3 мың адам болатын пункттер-7-10 жыл;
  • ауылдарда-7-10 жыл.

Бұйрық 2025 жылғы 10 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
