Электрондық жер-кадастрлық карталарды құру: өзгерістер енгізілді
Осылайша, электрондық жер-кадастрлық карталарды құруды "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы Жер ресурстарын басқару жөніндегі орталық уәкілетті органмен жасалатын шарт негізінде жүзеге асыратыны нақтыланады.
Әкімшілік-аумақтық бірліктердің есептік кварталдарының электрондық жер-кадастрлық карталарын жасау кезінде әкімшілік-аумақтық бірліктердің есептік кварталдарының қолданыстағы электрондық жер-кадастрлық карталары және жаңадан құрылған әкімшілік-аумақтық бірліктер көрсетілетін жоспар-кесте жасалады.
Әкімшілік-аумақтық бірліктердің шекаралары жаңадан құрылған есептік тоқсанға немесе шекаралары өзгертілген есептік тоқсанға өзгерген кезде жаңа электрондық жер-кадастрлық карта құрылады.
Электрондық жер-кадастрлық карталарды жаңарту кезеңділігі:
- ерекше мемлекеттік маңызы бар елді мекендер немесе бір миллионнан астам халық саны бар Республикалық маңызы бар қалаларда-4-6 жыл;
- ірі экономикалық және мәдени орталықтар болып табылатын, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы дамыған және халық саны 50 мыңнан асатын елді мекендер жататын облыстық маңызы бар қалаларда, – 4-6 жыл;
- аумағында өнеркәсіп кәсіпорындары, коммуналдық шаруашылық, мемлекеттік тұрғын үй қоры, білім беру және денсаулық сақтау ұйымдарының, мәдени-ағарту және сауда объектілерінің дамыған желісі бар, халқы кемінде 10 мың адам болатын елді мекендер кіретін аудандық маңызы бар қалаларда – 7-10 жыл;
- елді мекендер жататын кенттер халық саны кемінде 3 мың адам болатын пункттер-7-10 жыл;
- ауылдарда-7-10 жыл.
Бұйрық 2025 жылғы 10 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.