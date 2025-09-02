Көлікті сатып алу-сату шарты: қазақстандық жүргізушілерге жағымды жаңалық хабарланды
Бұл туралы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ мәлімдеді.
"Бұған дейін көлікті сату немесе сатып алу үшін азаматтар қызмет көрсету орталықтарында QR-код арқылы шартқа қол қоятын. Енді бұл үдеріс "ЦОН" мобильді қосымшасының "Автокөлікті сатып алу-сату шарты" сервисі арқылы жүзеге асырылады. Шартқа қол қою үшін сатушы да, сатып алушы да электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдаланады. Осылайша, шартты мамандандырылған ХҚКО-ға бармай тұрып алдын ала рәсімдеуге болады. Бұл азаматтарға уақытты үнемдеуге және қызметті алу процесін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде, құжатқа қол қойылғаннан кейін оны ХҚКО-ға ұсыну арқылы көлікті тіркеу рәсімі аяқталады",- делінген ақпаратта.
Бұл ретте, жасалған шарттың деректері сервистің базасында тұрақты түрде сақталады. Бұл ашықтықты қамтамасыз етіп, қажет болған жағдайда мәмілені қайта тексеруге мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, құжатты қолдан жасау немесе қате мәлімет енгізу қаупін болдырмау үшін оның заңды күші сақталып, жеке деректердің құпиялығы қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияның арқасында мәліметтер автоматты түрде тексеріліп, қателіктердің алдын алады.
Бір шартты рәсімдеудің құны – 1 500 теңге.
Ведомство сервисті пайдалану үшін азаматтар "ЦОН" мобильді қосымшасын жүктеп, ЖСН мен телефон нөмірі арқылы авторизациядан өтуі қажет екенін еске салды.
