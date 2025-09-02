#Қазақстан
Қоғам

Көлікті сатып алу-сату шарты: қазақстандық жүргізушілерге жағымды жаңалық хабарланды

Покупка автомобиля, продажа автомобиля, покупка машины, продажа машины, автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, кредит на машину, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 15:28 Фото: freepik
2025 жылдың 2 қыркүйегінен бастап мемлекеттік қызметтерді цифрландыру және сапасын арттыру мақсатында "ЦОН" мобильді қосымшасында көлік құралдарын тіркеу кезінде сатып алу-сату шартын рәсімдеуге арналған жаңа сервис іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ мәлімдеді.

"Бұған дейін көлікті сату немесе сатып алу үшін азаматтар қызмет көрсету орталықтарында QR-код арқылы шартқа қол қоятын. Енді бұл үдеріс "ЦОН" мобильді қосымшасының "Автокөлікті сатып алу-сату шарты" сервисі арқылы жүзеге асырылады. Шартқа қол қою үшін сатушы да, сатып алушы да электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) пайдаланады. Осылайша, шартты мамандандырылған ХҚКО-ға бармай тұрып алдын ала рәсімдеуге болады. Бұл азаматтарға уақытты үнемдеуге және қызметті алу процесін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде, құжатқа қол қойылғаннан кейін оны ХҚКО-ға ұсыну арқылы көлікті тіркеу рәсімі аяқталады",- делінген ақпаратта.

Бұл ретте, жасалған шарттың деректері сервистің базасында тұрақты түрде сақталады. Бұл ашықтықты қамтамасыз етіп, қажет болған жағдайда мәмілені қайта тексеруге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, құжатты қолдан жасау немесе қате мәлімет енгізу қаупін болдырмау үшін оның заңды күші сақталып, жеке деректердің құпиялығы қамтамасыз етіледі. Мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияның арқасында мәліметтер автоматты түрде тексеріліп, қателіктердің алдын алады.

Бір шартты рәсімдеудің құны – 1 500 теңге.

Ведомство сервисті пайдалану үшін азаматтар "ЦОН" мобильді қосымшасын жүктеп, ЖСН мен телефон нөмірі арқылы авторизациядан өтуі қажет екенін еске салды.

Бұған дейін ауыл шаруашылығы министрлігі ет бағасының өсуін жоққа шығармайтындығын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
