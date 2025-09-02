#Қазақстан
Қоғам

10 рет ұрған: Түркістан облысында ауылдасын қазықпен өлтірген зейнеткер сотталды

10 рет ұрған: Түркістан облысында ауылдасын қазықпен өлтірген зейнеткер сотталды
02.09.2025 18:46
Түркістан облысы Ордабасы ауданында зейнеткер ауылдасын қазықпен ұрып, өлтіріп қойды. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты оны "Адам өлтіру" бабымен кінәлі деп танып, 12 жылға бас бостандығынан айырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Otyrar.kz-тің хабарлауынша, Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қалаш ауылында ауылдасының басына 10 рет қазықпен ұрып өлтірген зейнеткер 12 жылға түрмеге жабылды. Сот кабинеті жүйесіндегі сот үкіміне қарағанда, бұл туралы шешімді облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында алқабилер шығарған. Жантүршігерлік оқиға ауыл шетіндегі жайылымдық жерде орналасқан шатыр астында болған.

"2023 жылғы 19 тамызда сағат 16:30 шамасында Қалаш ауылының батыс беткейіндегі жайылымдық жердегі орналасқан шатырдың астында оң қолында тұрған темір қазықпен жәбірленуші С.-тың бас аймағынан бірнеше рет ұрып жерге құлатқан. Жәбірленушінің қимылсыз жатқанын көріп, оң аяғымен оның бас тұсынан екі рет теуіп, оқиға орнынан бой тасалаған", - делінген хабарламада.

Жәбірленуші Ордабасы аудандық орталық ауруханасының жансақтау бөлімінде 10 күн жатып, ес жимай қайтыс болған. Дәрігерлер оған "бас сүйегі сынып, миы қанталаған" деген диагноз қойған. Сот айыпталушы қылмысты қасақана жасағанын анықтады. Сот-психиатриялық сараптамасы сотталушының дені сау екенін көрсеткен. Сот үкімінде сотталушының неліктен мұндай қадамға барғаны жазылмаған. Қылмысты ішімдік ішіп алып жасаған. Сотта көрсетілген айғақ заттардың ішінде 4 дана спирттік ішімдік ыдысы тіркелгенін көруге болады.

"Сотталушы Ш.Б. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 99-бабының 1-бөлігінде көрсетілген қылмысты жасағаны үшін кінәлі деп танылсын, Оған осы баппен 12 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Бас бостандығынан айыру жазасын "қылмыстық-атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде" өтейді деп белгіленсін. Ол сот залынан күзетпен ұсталып, дереу қамауға алынсын", - делінген сот үкімінде.

Сонымен бірге сотталушы марқұмның анасына 10 миллион теңге моральдық зиян өтейтін болды. Мұны сот заңды күшіне енгеннен кейін екі айда төлеуді міндеттеді.

Айта кетейік, сот үкімі 28 тамыз күні шыққан, әлі заңды күшіне енбеген.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
