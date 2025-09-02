#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Ақтөбедегі жаппай улану: сушиден стафилококк анықталды

Ақтөбедегі жаппай улану: сушиден стафилококк анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 19:40 Сурет: pixabay
Ақтөбеде жаппай улануға байланысты жеті аспаз бен бір курьер жұмыстан шеттетілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" басылымының жазуынша, 2025 жылғы 2 қыркүйекте Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті жаппай уланудан кейінгі тексеріс пен зертханалық сараптама нәтижелерін жариялады.

"Зертханалық зерттеулердің нәтижесінде дайын тағамның үш үлгісінде – "Цезарь", "Америка" және "Каппа маки" сушилерінде патогенді стафилококк (Staphylococcus aureus) анықталды. Сондай-ақ бір шикізат үлгісінде – шикі тауық етінде ішек таяқшасы тобының бактериялары табылды. Үш аспаздың өздері де патогенді стафилококк (Staphylococcus aureus) тасымалдаушысы болып шықты, - деді Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Индира Аяғанова.

Сонымен қатар департамент мамандары пышақтардан, контейнерлерден және жұмыс орнынан алынған сынамаларда алтын түстес стафилококк пен ішек таяқшасы тобының бактериялары анықталғанын хабарлады. Инфекцияның көзі асхананың үш қызметкері болған. Тексеріс қорытындысымен жеті аспаз бен бір курьер уақытша жұмыстан шеттетілді.

Қазір санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті індетке қарсы шараларды жалғастырып жатыр.

Айта кетейік, 18-20 тамыз аралығында облыстық инфекциялық ауруханаға сегіз адам – екі бала, бір жасөспірім және бес ересек улану мен жедел ішек инфекциясымен түскен. Олардың барлығында дене қызуы көтеріліп, құсу мен іш өту белгілері болған. Кейін белгілі болғандай, олардың барлығы бір мекемеден жеткізілген сушиді жеген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Қоғам
23:30, 02 қыркүйек 2025
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Қоғам
23:22, 02 қыркүйек 2025
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Қоғам
23:14, 02 қыркүйек 2025
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: