Қоғам

Қазақстанда заңсыз атқарушылық жазбалардың жаппай рәсімделу фактісі анықталды

Нотариус, нотариусы, нотариат, нотариальная контора, нотариальное лицо, печать в документ, печать в документы, подписание документа, подписание документов, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 16:25 Фото: freepik
Павлодар облысының прокуратурасы нотариустардың атқарушылық жазбаларды рәсімдеу кезінде заңды жаппай бұзғанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство атқарушылық жазба – талаптардың даусыз болған жағдайда ғана қолданылатын қарыз өндірудің жеңілдетілген тетігі екенін атап өтті. Оны рәсімдеу үшін борышкер өзінің міндеттемені орындамағанын жазбаша түрде мойындауы қажет, бұл факті нотариуспен куәландырылады.

Алайда тексеріс көрсеткендей, бұл талаптар жүйелі түрде еленбеген.

Талдау барысында облыс аумағында екі нотариустың 20 мыңнан астам атқарушылық жазба жасағаны анықталды.

"Олардың біреуі 15 мыңнан астам жазбаны қандай да бір шартсыз, қарыздың есебінсіз және азаматтардың жазбаша қарыз мойындау хатынсыз рәсімдеген. Мұндай құжаттарды жасау микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агенттіктермен сөз байласу арқылы жүзеге асқан",- делінген ақпаратта.

Нәтижесінде облыс тұрғындары заңсыз ақша өндіру және несие тарихының нашарлауы сияқты жағдайларға тап болды.

Тексеріске сәйкес прокуратура ұсыным енгізіп, нотариустар лицензияларынан айырылды.

Бұған дейін Қазақстанда зейнетақы мен әлеуметтік төлемдерді тексеру 216 млрд теңге ысырапты анықтағанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
