Тамызда Қазақстандағы азық-түлік бағасы қалай өзгерді
Сурет: pixabay
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне қарасты Ұлттық статистика бюросы 2025 жылғы тамыз айындағы азық-түлік, азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен қызметтердің бағасына қатысты деректерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аналитиктердің мәліметінше, 2025 жылдың тамызында тұтыну бағалары индексінің айлық деңгейі 1% болды.
Азық-түлік тауарлары арасында арзандағандар:
- пияз – 25,9%-ға,
- картоп – 21,9%-ға,
- сәбіз – 16,5%-ға,
- қызылша – 13,8%-ға,
- қызанақ – 13,7%-ға,
- жүзім – 11,9%-ға,
- қырыққабат – 7,6%-ға,
- банан – 4,1%-ға.
Қымбаттағандар:
- шоколад – 3,8%-ға,
- кофе мен лимон – 2,6%-ға,
- кілегей – 1,4%-ға.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар бойынша:
- газ плитасы арзандады – 6,3%-ға,
- тоңазытқыш – 2,6%-ға;
- зергерлік бұйымдар мен сағат қымбаттады – 1,6%-ға,
- жеке пайдаланатын тауарлар – 0,8%-ға.
Қызмет көрсету саласында:
- әуе жолаушыларын тасымалдау қызметі 11,3%-ға арзандады,
- стоматологиялық қызметтер 1%-ға қымбаттады.
Ұлттық статистика бюросының дерегінше, жылдық инфляция 2025 жылдың тамызында 12,2% болды.
Жылдық өзгерістер:
- күріш арзандады – 8,5%-ға,
- өрік (құрғақ) – 3,4%-ға,
- қарақұмық жармасы – 2,5%-ға;
- ал кептірілген жемістер мен жаңғақтар қымбаттады – 2,3%-ға.
Азық-түлікке жатпайтын тауарлар ішінде:
- мұздатқыш арзандады – 24,5%-ға,
- электр шәйнек – 25,7%-ға,
- асхана құралдары қымбаттады – 5,9%-ға,
- үтік тақтасы – 5,8%-ға,
- электр еттартқыш – 3,1%-ға.
2024 жылдың тамызымен салыстырғанда:
- аяқ киім жөндеу қызметі 9,4%-ға,
- тұрғын үйлерді күтіп-ұстау және жөндеу қызметтері 7,1%-ға,
- фитнес залдары 9,3%-ға,
- бассейн қызметтері 10%-ға қымбаттаған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript