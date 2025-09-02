#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Тамызда Қазақстандағы азық-түлік бағасы қалай өзгерді

Тамызда Қазақстандағы азық-түлік бағасы қалай өзгерді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2025 20:10 Сурет: pixabay
Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігіне қарасты Ұлттық статистика бюросы 2025 жылғы тамыз айындағы азық-түлік, азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен қызметтердің бағасына қатысты деректерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аналитиктердің мәліметінше, 2025 жылдың тамызында тұтыну бағалары индексінің айлық деңгейі 1% болды.

Азық-түлік тауарлары арасында арзандағандар:

  • пияз – 25,9%-ға,
  • картоп – 21,9%-ға,
  • сәбіз – 16,5%-ға,
  • қызылша – 13,8%-ға,
  • қызанақ – 13,7%-ға,
  • жүзім – 11,9%-ға,
  • қырыққабат – 7,6%-ға,
  • банан – 4,1%-ға.

Қымбаттағандар:

  • шоколад – 3,8%-ға,
  • кофе мен лимон – 2,6%-ға,
  • кілегей – 1,4%-ға.

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар бойынша:

  • газ плитасы арзандады – 6,3%-ға,
  • тоңазытқыш – 2,6%-ға;
  • зергерлік бұйымдар мен сағат қымбаттады – 1,6%-ға,
  • жеке пайдаланатын тауарлар – 0,8%-ға.

Қызмет көрсету саласында:

  • әуе жолаушыларын тасымалдау қызметі 11,3%-ға арзандады,
  • стоматологиялық қызметтер 1%-ға қымбаттады.

Ұлттық статистика бюросының дерегінше, жылдық инфляция 2025 жылдың тамызында 12,2% болды.

Жылдық өзгерістер:

  • күріш арзандады – 8,5%-ға,
  • өрік (құрғақ) – 3,4%-ға,
  • қарақұмық жармасы – 2,5%-ға;
  • ал кептірілген жемістер мен жаңғақтар қымбаттады – 2,3%-ға.

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар ішінде:

  • мұздатқыш арзандады – 24,5%-ға,
  • электр шәйнек – 25,7%-ға,
  • асхана құралдары қымбаттады – 5,9%-ға,
  • үтік тақтасы – 5,8%-ға,
  • электр еттартқыш – 3,1%-ға.

2024 жылдың тамызымен салыстырғанда:

  • аяқ киім жөндеу қызметі 9,4%-ға,
  • тұрғын үйлерді күтіп-ұстау және жөндеу қызметтері 7,1%-ға,
  • фитнес залдары 9,3%-ға,
  • бассейн қызметтері 10%-ға қымбаттаған.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Қоғам
23:30, 02 қыркүйек 2025
Павлодар облысында электр есептегіш пен аспалы шамдағы қысқа тұйықталу оқушаларды шошытты
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Қоғам
23:22, 02 қыркүйек 2025
Алматы облысында жасөспірім қызды азаптап, зорлаған екі әйел ұсталды
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Қоғам
23:14, 02 қыркүйек 2025
Телефонға тыйым: Астанадағы НЗМ-де оқушылар арасында ығы-жығы болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: