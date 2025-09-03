Қазақстанда сайлау туралы заң қайта қаралуы мүмкін
Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаттары 2025 жылғы 3 қыркүйекте өткен жалпы отырыста "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Заңға өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәжіліс депутаты Снежанна Имашеваның айтуынша, өзгерістер сайлау жүйесін жетілдіру жөніндегі Мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру мақсатында сайлау практикасын ескере отырып, Үкіметтің заң жобалау жұмыстарының жоспарына сәйкес әзірленді.
"Ілеспе заң жобалары сайлау өткізу рәсімдерін жетілдіруге, сондай-ақ сайлау заңнамасының нормаларын сақтамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікті енгізуге бағытталған", – деді Имашева.
Конституциялық заң жобасының негізгі мақсаттары:
- Мәжіліс депутаттығына біреуден артық сайлау округі бойынша бір кандидат ұсынуға тыйым салу;
- бір адамды Мәжілістің де мәслихаттардың да бір мандатты округтері бойынша да бір мезгілде ұсынуға тыйым салу;
- әкімге кандидаттың сайлау қорын құру;
- президенттікке, депутаттарға, әкімдерге, сондай-ақ сайлау комиссияларының мүшелеріне кандидаттар үшін ауыр және аса ауыр қылмыстар үшін соттылықтың болмауы туралы талаптарды қатаңдату;
- үгіт мәселелерін және басқа аспектілерді реттеу.
Бұған дейін екі рет ұзақ мерзімге сотталған бұрынғы банкир Жомарт Ертаевтың амнистия бойынша бостандыққа шыққанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript