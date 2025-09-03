30 күнде есепке тұруы керек: Қазақстан мен Армения арасындағы көші-қон заңнамасына өзгерістер енгізілді
Фото: Zakon.kz
Мәжіліс 2025 жылғы 3 қыркүйекте өткен жалпы отырыста Қазақстан мен Армения үкіметтері арасындағы көші-қон саласындағы ынтымақтастық туралы Келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Құжатқа сәйкес, екі ел азаматтары енді елде болғанына 30 күн өткен соң ішкі істер органдарында тіркелуі қажет. Қазіргі кезде олар полицияда тіркелмей 90 күнге дейін жүре алады.
"Бұл норма көші-қон бақылауының тиімділігін арттырады. Мысалы, жыл басынан бері Қазақстанға Арменияның 12 мыңға жуық азаматы кірді", – деді ішкі істер министрі Ержан Саденов.
Сондай-ақ, Келісімге сәйкес, ұлттық заңнамаға сай 90 күннен артық болу үшін уақытша тұруға рұқсат алу арқылы мерзімді ұзартуға болады.
Осылайша, өзара визасыз режим жойылады. Бұл шара азаматтардың бір-бірінің елдеріне сапар шегуіне байланысты шығындарын азайтады деп күтілуде.
Сонымен қатар, елге кіру үшін қажет құжаттар тізімі нақтыланды:
- Армения азаматтары үшін – жеке куәлік (Қазақстандағы жеке куәлікке ұқсас);
- Қазақстан азаматтары үшін – жеке куәлік (бұған дейін – тек паспорт, соның ішінде қызметтік және дипломатиялық, теңізшінің жеке куәлігі, елге қайтуға арналған куәлік қажет болатын).
"Мұндай тәжірибе бар. Қазақстандықтар жеке куәлікпен Ресей мен Қырғызстанға еркін кіре алады. Бұл шара елге кіру мен болу тәртібін жеңілдетеді, сондай-ақ паспорт рәсімдеуге кететін шығындарды азайтады. Келісімде елге кіруден бас тарту немесе қалаусыз тұлғаларды елден шығару құқығы қарастырылған", – деп толықтырды министр.
Бұған дейін Қазақстанның шығысында жолдарды тарылту туралы шешім қабылданғанын жазған болатынбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript