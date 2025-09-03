#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Қоғам

Алматылық өзгенің 1,3 млн теңге қарызының кесірінен әуежай территориясына кіре алмаған

Алматы әуежайы, айыппұл, техникалық ақау, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 17:52 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласының тұрғыны Мирас Гапуров көлігімен досын әуежайға апарып тастаған. Алайда осы сапарына байланысты кейіннен атына 1,3 миллион теңгеден астам айыппұл келген. Бұл жайтқа байланысты Zakon.kz тілшісіне әуе компанияның баспасөз қызметі түсініктеме берді.

Қазақстандық өз басынан өткен оқиғамен Threads-тағы парақшасында бөлісті. Оның айтуынша, бұл жайт 2025 жылдың 1 қыркүйегінде болған.

"Халықаралық рейске отыруы тиіс досымды әуежайға алып келдім, шлагбаумнан мені ішке кіргізбей қойды. Банктік қосымшамды қоссам, тосынсыйға тап болдым. Көлігімді қаңтар айында ғана сатып алғанмын, ал  маған келіп тұрған айыппұл 2024 жылдың қарашасынікі екен", - дейді ол.

Zakon.kz тілшісі түсініктеме алу үшін Алматы қалалық әуежайының баспасөз қызметіне жүгінді. Олар өз кезегінде автотұрақ жүйесінде техникалық ақау болғанын жеткізді.

"Нәтижесінде қарыз бұрын басқа көлік пайдаланған нөмірге қате байланған. Осыған байланысты жүйе қарызды дұрыс көрсетпей, әуежайға кіруге тыйым салған. Автотұрақ операторларына хабарласқаннан кейін бұл келеңсіздік тез арада жойылды, яғни айыппұл да базадан алынды". Алматы әуежайының баспасөз қызметі

Бұған дейін ҚР Ішкі істер министрлігі (ІІМ) Әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Қайсар Сұлтанбаев елімізде жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін қарастырылатын айыппұлдар көлемі артатынын-артпайтынын айтқан болатын. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қоғам
18:24, Бүгін
Қазақстанның кейбір өңірінде 4 қыркүйекте бұршақ түсіп, үсік жүретіні болжанады
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
Қоғам
17:58, Бүгін
Қазақстанда жолдардың сапасы жаңаша тәсілмен тексерілетін болады
20 жылдан кейінгі кездесу: полиция тұрғынға туған әпкесін табуға көмектесті
Қоғам
16:55, Бүгін
20 жылдан кейінгі кездесу: полиция тұрғынға туған әпкесін табуға көмектесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: