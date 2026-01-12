#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Қаржы

Алматыда мемлекетке 300 млн теңгеден астам актив қайтарылды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.01.2026 15:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы прокуратурасы мемлекетке 300 млн теңгеден астам активті қайтарды. Бұл туралы 2026 жылғы 12 қаңтарда қалалық прокуратураның баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Хабарламаға сәйкес, прокуратура органдары ел басшысының тапсырмасымен заңсыз алынған мемлекеттік активтерді қайтару бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда.

"Өткізілген шаралар барысында 2019 жылы "Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" ЖШС заңға қайшы әрекет жасап, активтерді иемденгені анықталды. Медеу аудандық прокуратурасы арқылы берілген шағым негізінде сот жасалған мәмілелерді заңсыз деп таныды. Нәтижесінде мемлекетке 300 млн теңгеден астам актив қайтарылды", – деп хабарлады Алматы прокуратурасының баспасөз қызметі.

Еске салсақ, бұған дейін Берік Асылов прокурорлардың 2025 жылы мемлекет мүддесін 1,1 трлн теңгеден астам қорғағанын айтқан еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Қауіпсіздік диалогсыз болмайды". Жаңадан тағайындалған Алматының бас полицейі мәлімдеме жасады
17:15, Бүгін
"Қауіпсіздік диалогсыз болмайды". Жаңадан тағайындалған Алматының бас полицейі мәлімдеме жасады
Құны 170 млн теңгеден асатын 58 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды
12:26, 17 ақпан 2024
Құны 170 млн теңгеден асатын 58 мың гектар жер мемлекетке қайтарылды
Ақмола облысында 678 млн теңгенің орман қорына жататын учаске мемлекетке қайтарылды
18:17, 27 маусым 2023
Ақмола облысында 678 млн теңгенің орман қорына жататын учаске мемлекетке қайтарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: