Алматыда кезекті заңсыз нысан бұзылды
Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда заңсыз салынған кезекті ғимарат бұзылды. Бұл туралы 2026 жылғы 20 ақпанда қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің айтуынша, Сейфуллин даңғылы, 553/1 мекенжайында орналасқан ғимарат сүрілді.
Аталған нысан басқарма инспекторлары тарапынан қала құрылысы заңнамасының сақталуына жүргізілген бақылау барысында анықталған.
Инспекторлар атқарған түсіндіру жұмысының нәтижесінде меншік иесі нысанды өз еркімен бұзу туралы шешім қабылдады.
Ғимаратты бұзу жұмыстары меншік иесінің күшімен, мәжбүрлеу шараларын қолданбай жүзеге асырылды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript