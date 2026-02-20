#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
489.17
576.63
6.38
Оқиғалар

Алматыда кезекті заңсыз нысан бұзылды

Алматыда заңсыз салынған кезекті ғимарат бұзылды. Бұл туралы 2026 жылғы 20 ақпанда жұма күні қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 20.02.2026 13:47 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда заңсыз салынған кезекті ғимарат бұзылды. Бұл туралы 2026 жылғы 20 ақпанда қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Қала құрылысын бақылау басқармасы өкілдерінің айтуынша, Сейфуллин даңғылы, 553/1 мекенжайында орналасқан ғимарат сүрілді.

Аталған нысан басқарма инспекторлары тарапынан қала құрылысы заңнамасының сақталуына жүргізілген бақылау барысында анықталған.

Инспекторлар атқарған түсіндіру жұмысының нәтижесінде меншік иесі нысанды өз еркімен бұзу туралы шешім қабылдады.

Ғимаратты бұзу жұмыстары меншік иесінің күшімен, мәжбүрлеу шараларын қолданбай жүзеге асырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
20 ақпанда доллар бағамы күрт өсті
15:50, Бүгін
20 ақпанда доллар бағамы күрт өсті
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан сүріліп жатыр
17:39, 14 наурыз 2024
Алматыда тағы бір заңсыз салынған нысан сүріліп жатыр
Алматыда тұрғын үйге жапсарлас салынған заңсыз қосалқы нысан сүрілді
17:58, 19 қаңтар 2026
Алматыда тұрғын үйге жапсарлас салынған заңсыз қосалқы нысан сүрілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
16:41, Бүгін
Нокаутировавший дагестанца чемпион UFC поддержал скандального бойца
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
16:18, Бүгін
Сборная Узбекистана по боксу отправляет топ-бойцов на "малый чемпионат мира"
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
16:11, Бүгін
Анна Данилина не сумела выйти в финал топ-турнира в ОАЭ после триумфа в Катаре
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
16:07, Бүгін
Лыжные акробаты из Казахстана завершили своё выступление на зимней Олимпиаде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: