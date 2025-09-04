#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Қоғам

Қазақстандықтар Арменияға жеке куәлікпен бара алады

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 09:34 Фото: Zakon.kz
Енді қазақстандықтар Арменияға жеке куәлікпен бара алады. Паспорттың қажеті болмайды.

Яғни Арменияға барғыңыз келсе, жеке куәлігіңіз ғана қажет. Қазақстан мен Армения азаматтарына осындай мүмкіндік туды.

Бүгін Мәжіліс депутаттары осы келісімді ратификациялады. Сондай-ақ екі елде жүру мерзімі ұзартылды. Бұған дейін 30 күн тұрақтауға рұқсат берілетін.

Енді 90 күн жүруге болады, деп жазады qazaqstan.tv.

Құжатты ратификациялау екі ел азаматтарының бір-бірінің аумағында болуына қолайлы жағдай жасап, екіжақты ынтымақтастықты нығайтады, – дейді депутаттар.

"Қазір екі ел тек ғана өздерінің жеке куәліктерімен жүре алады. Содан кейін мерзімі ұзарды. Бұған дейін азаматтар 30 күнде тіркеліп, рәсімдерін өткізу керек болатын. Қазір 30 күнге дейін ешқандай рәсімдеу керек емес. 30 күннен кейін рәсімдейді. Және 90 күннің ішінде елде жүре алады. Осындай ратификация Ресей мен Қырғызстан арасында болды. Қазір Армения елі қосылды." Максим Рожин, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада көмірді қайдан сатып алуға болады: өзекті деректер жарияланды
Қоғам
10:05, Бүгін
Астанада көмірді қайдан сатып алуға болады: өзекті деректер жарияланды
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
Қоғам
09:56, Бүгін
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
Орал тұрғыны өзіне қол салмақ болды
Қоғам
09:50, Бүгін
Орал тұрғыны өзіне қол салмақ болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: