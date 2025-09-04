#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Қоғам

"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті

&quot;Шарын&quot; мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті , сурет - Zakon.kz жаңалық 04.09.2025 09:56 Сурет: pixabay
Сартоғай аумағында орнатылған фототұзақ құрылғыларына бірқатар сүтқоректі жануарлар ілікті. Жабайы шошқа, елік, борсық пен шибөрінің сирек кездесетін кадрларымен Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мемлекеттік парк мамандары бұл жануарлардың табиғатқа қандай пайдасы бар екенін, сондай-ақ, олардың ерекшеліктері туралы қысқаша мәлімет берді.

  • Жабайы шошқа (Sus scrofa) – топырақты қопарып, тұқымдар мен тамырларды тарату арқылы өсімдіктер қауымдастығының жаңаруына ықпал етеді.
  • Елік (Capreolus capreolus) – бұта мен шөптесін өсімдіктермен қоректеніп, тоғай мен ашық алқаптар арасындағы экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз етеді.
  • Борсық (Meles meles) – ін қазу әрекеті арқылы топырақ құрылымын өзгертеді, алқаптағы ұсақ жәндіктердің санын реттеуде маңызды рөл атқарады.
  • Шиебөрі (Canis aureus) – жыртқыш жануар ретінде ұсақ сүтқоректілердің, құстар мен жәндіктердің санын реттеп, экожүйеде табиғи реттеуші қызметін атқарады.
  • Қоян (Lepus europaeus) – шөпқоректі жануар ретінде өсімдіктердің таралуына және қоректік тізбектің сақталуына әсер етеді.
"Бұл жануарлар тоғай биоценозының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады және экожүйедегі табиғи тепе-теңдікті сақтауда ерекше маңызға ие",- деп мәлімдеді ведомство. 

Бұған дейін қызыл кітапқа енген қар барысы мен қоңыр аю фототұзаққа түсіп қалғанын жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада көмірді қайдан сатып алуға болады: өзекті деректер жарияланды
Қоғам
10:05, Бүгін
Астанада көмірді қайдан сатып алуға болады: өзекті деректер жарияланды
Орал тұрғыны өзіне қол салмақ болды
Қоғам
09:50, Бүгін
Орал тұрғыны өзіне қол салмақ болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: