"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
Сурет: pixabay
Сартоғай аумағында орнатылған фототұзақ құрылғыларына бірқатар сүтқоректі жануарлар ілікті. Жабайы шошқа, елік, борсық пен шибөрінің сирек кездесетін кадрларымен Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мемлекеттік парк мамандары бұл жануарлардың табиғатқа қандай пайдасы бар екенін, сондай-ақ, олардың ерекшеліктері туралы қысқаша мәлімет берді.
- Жабайы шошқа (Sus scrofa) – топырақты қопарып, тұқымдар мен тамырларды тарату арқылы өсімдіктер қауымдастығының жаңаруына ықпал етеді.
- Елік (Capreolus capreolus) – бұта мен шөптесін өсімдіктермен қоректеніп, тоғай мен ашық алқаптар арасындағы экологиялық тепе-теңдікті қамтамасыз етеді.
- Борсық (Meles meles) – ін қазу әрекеті арқылы топырақ құрылымын өзгертеді, алқаптағы ұсақ жәндіктердің санын реттеуде маңызды рөл атқарады.
- Шиебөрі (Canis aureus) – жыртқыш жануар ретінде ұсақ сүтқоректілердің, құстар мен жәндіктердің санын реттеп, экожүйеде табиғи реттеуші қызметін атқарады.
- Қоян (Lepus europaeus) – шөпқоректі жануар ретінде өсімдіктердің таралуына және қоректік тізбектің сақталуына әсер етеді.
"Бұл жануарлар тоғай биоценозының негізгі құрамдас бөлігі болып табылады және экожүйедегі табиғи тепе-теңдікті сақтауда ерекше маңызға ие",- деп мәлімдеді ведомство.
Бұған дейін қызыл кітапқа енген қар барысы мен қоңыр аю фототұзаққа түсіп қалғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript