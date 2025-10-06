#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Қоғам

Алматы облысындағы ұлттық парк қызметкерлері сирек кездесетін жыртқышпен бетпе-бет келді

Сілеусін, жыртқыш, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 15:32 Сурет: Instagram/ile_alatau_nationalpark
Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында сирек кездесетін жыртқыш – Түркістан сілеусіні көзге түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиғаның бейнетаспасын 6 қазанда ұлттық парк өзінің желідегі парақшасына жүктейді.

"Ақсай филиалының инспекторлары жүргізген рейд барысында Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген бұл жануар бейнежазбаға түсірілді.Әдетте тек фототұзақ арқылы тіркелетін сілеусін бұл жолы небәрі 5–10 метр қашықтықтан кездесті",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін, 3 қазанда Қазақстанның тағы бір қаласына қар жауғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Сайрам-Өгем" ұлттық паркінде фототұзаққа сирек кездесетін жануарлар ілікті
19:40, 04 наурыз 2025
"Сайрам-Өгем" ұлттық паркінде фототұзаққа сирек кездесетін жануарлар ілікті
Алматы облысында сирек кездесетін ең ірі жыртқыш құс видеоға түсірілді
19:05, 06 қаңтар 2023
Алматы облысында сирек кездесетін ең ірі жыртқыш құс видеоға түсірілді
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
09:56, 04 қыркүйек 2025
"Шарын" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі фототұзақтағы сирек кездесетін кадрлармен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: