Қоғам

Жетісу облысында сирек кездесетін жыртқыш аң баласымен бірге фототұзаққа түсті

Сілеусін, Жетісу облысы, Алтын емел, фототұзақ, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.11.2025 15:52 Сурет: pexels
"Алтын Емел" ұлттық паркінде Қызыл кітапқа енген сирек кездесетін жыртқыш аң баласымен бірге фототұзаққа түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алтын Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында жүргізілген далалық зерттеу жұмыстары барысында фототұзаққа ерекше әрі сирек кездесетін жыртқыш — Түркістан сілеусіні (Lynx lynx isabellinus) баласымен бірге түсіп қалды.

"Бұл — еліміздің оңтүстік өңірлерінде ғана тіршілік ететін, жойылып кету қаупі бар жыртқыш түрлердің бірі. Түркістан сілеусіні экожүйенің маңызды бөлігі саналады және табиғи тепе-теңдікті сақтауда ерекше рөл атқарады. Фототұзақ арқылы алынған бейне парк аумағындағы биоалуантүрліліктің сақталып келе жатқанын және жүргізіліп жатқан ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелі екенін дәлелдейді. Мұндай сәттер табиғатқа деген сүйіспеншілікті арттырып, оны қорғаудың маңыздылығын тағы бір мәрте еске салады", делінген мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің ресми парақшасындағы хабарламада.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
"Жезөкшелерді тасыған таксиші жеңгетайлар". Қостанай облысында ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді
16:39, Бүгін
16:39, Бүгін
"Жезөкшелерді тасыған таксиші жеңгетайлар". Қостанай облысында ұйымдасқан қылмыстық топ әшкереленді
Қызылорда облысында сирек кездесетін жыртқыш аң - қара құлақты қаскөйлер атып тастаған
19:45, 26 шілде 2024
19:45, 26 шілде 2024
Қызылорда облысында сирек кездесетін жыртқыш аң - қара құлақты қаскөйлер атып тастаған
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
13:03, 17 қыркүйек 2024
13:03, 17 қыркүйек 2024
Қазақстанда сирек кездесетін алабарыс фототұзаққа түсіп қалды
