Қарағанды облысында Қызыл кітапқа енген арқар фототұзаққа түсті
Сурет: видео скрині
Қарағанды облысындағы ұлттық парк аумағында орнатылған фототұзаққа Қазақстан даласының сирек мекендеушісі — Қызыл кітапқа енгізілген арқар түсіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Кадрларды "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық паркінің "Белодымовский" филиалы жариялады.
"Суретте арқар табиғат аясында еркін тұрғандай, бұл жердің нағыз иесіндей көрінеді", – делінген жазбада.
Фотоматериалдарды филиалдың аң шаруашылығы маманы Т.Г. Ковальчук ұсынған.
