#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Қоғам

Қарағанды облысында Қызыл кітапқа енген арқар фототұзаққа түсті

Қарағанды облысында Қызыл кітапқа енген арқар фототұзаққа түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.11.2025 16:16 Сурет: видео скрині
Қарағанды облысындағы ұлттық парк аумағында орнатылған фототұзаққа Қазақстан даласының сирек мекендеушісі — Қызыл кітапқа енгізілген арқар түсіп қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кадрларды "Бұйратау" мемлекеттік ұлттық паркінің "Белодымовский" филиалы жариялады.

"Суретте арқар табиғат аясында еркін тұрғандай, бұл жердің нағыз иесіндей көрінеді", – делінген жазбада.

Фотоматериалдарды филиалдың аң шаруашылығы маманы Т.Г. Ковальчук ұсынған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Қызыл кітапқа" енген жануарлар фототұзаққа ілікті
11:13, 13 наурыз 2023
"Қызыл кітапқа" енген жануарлар фототұзаққа ілікті
Жетісу облысында сирек кездесетін жыртқыш аң баласымен бірге фототұзаққа түсті
15:52, 01 қараша 2025
Жетісу облысында сирек кездесетін жыртқыш аң баласымен бірге фототұзаққа түсті
Қызыл кітапқа енген қар барысы мен қоңыр аю фототұзаққа түсіп қалды
10:52, 30 мамыр 2025
Қызыл кітапқа енген қар барысы мен қоңыр аю фототұзаққа түсіп қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: